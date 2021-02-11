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11.02.2021 - 06:19 |

Supla Yapımı Ve Malzemeleri: Hasır İle Kağıt İpten Nasıl Supla Yapılır?

Son zamanlarda kullanımı gitgide artan supla aslında Amerikan servis olarak da bilinir. Özellikle yemek ve davet sofralarının baş tacı olan suplalar masaların en şık dekorları arasında yer alır. Peki yapımı son derece kolay olan supla ya da fiyonk yapımı nasıl olur ve gerekli malzemeler nelerdir? Hasır ile kağıt ipten supla nasıl yapılır? İşte supla yapımı ile ilgili merak edilen her şey.

Supla Yapımı Ve Malzemeleri: Hasır İle Kağıt İpten Nasıl Supla Yapılır?
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Yemek sofralarında davetlilerin önünde bulunan suplalar, çok farklı modellerde ve şekillerde farklı malzemeler ile yapılabilen oldukça şık sofra tamamlayıcı ürünlerdendir.

Supla Malzemeleri

Sofraları tamamlayıcı özelliğe sahip supla modellerinin yapımı da oldukça kolaydır. Dekoratif ve tamamlayıcı supla yapımı için gerekli olan malzemeler aşağıdaki gibidir.

Hasır ip / Jüt ipi / Keçe ve urgan ipi

Silikon tabancası

Makas

Hasır ile Kağıt İpten Supla Nasıl Yapılır?

Gösterişli davet sofralarının en özel parçalarından olan suplalar, farklı malzemeler kullanılarak yapılabilen ürünlerdir. Ancak en şık ve dekoratif supla modelleri arasında hasır ip veya jüt ipi kullanılarak yapılmış suplalar bulunur. Bu parçalar hem yapımının kolay oluşu hem de sofralara doğal ve şık bir hava katmaları sebebi ile birçok kişinin ilk tercihleri arasında yer alır.

Kağıt ipten supla yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1- Supla yaparken kalın bir ip seçmek önemlidir. Supla yaparken kullanacağınız ip kağıt ip, jüt ipi veya urgan ipi olabilir. Silikon tabancasını ısıtarak silikonun erimesini bekleyin ve aldığınız ipe silikonu sürün.

2- Silikonladığınız ipi çok bekletmeden döndürerek yapıştırmaya başlayın. Bunun için ipin ucunu merkez olarak belirleyin ve bir parmağınızla bastırarak kalan ipi merkez etrafında döndürmeye başlayın. Döndürerek yapıştırarak spiral şekilde istediğiniz ölçüde suplalar yapabilirsiniz.

3- Büyüklüğü istediğiniz ölçüye geldikten sonra ipin ucunu keserek yapıştırın ve suplanın kurumasını bekleyin.

4- Dilerseniz suplanın üzerine dekoratif çiçek, boncuk ve taş gibi malzemeler de yapıştırabilir ve suplanızı kendi zevkinize göre modernize edebilirsiniz.

5- Supla yapımı yöntemini uygulayarak bardak altlıkları da yapabilirsiniz. Bunları da dilediğiniz renkte çiçek, boncuk ve taş ürünleri ile süsleyerek kullanabilir, sofralarınızı daha şık ve gösterişli hale getirebilirsiniz.

 

 

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