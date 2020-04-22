Süprem Kumaş Nedir? Süprem Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Genellikle giyim için oldukça popüler bir tercih olan süprem kumaş, genel olarak tişörtler, formalar, elbiseler, çoraplar, tayt ve iç çamaşırları gibi, pek çok giyim ürününde kullanılmaktadır. Sıkça kullanılan süprem kumaş nedir, süprem kumaşın özellikleri nelerdir, sorularının cevaplarını sizler için derledik.
Süprem kumaşın oldukça zengin bir renk yelpazesi vardır. Bununla birlikte desenli ve jakarlı modelleri de bulunmaktadır.
Süprem Kumaş Nedir?
Pek çok ürün imalatında tercih edilmekte olan süprem kumaş, genel olarak pamuktan imal edilmekle birlikte, yünlerden, ipekten ve sentetik liflerden de üretilebilmektedir.
Piyasa anlayışına yönelik, tek plakalı olan yuvarlak biçimdeki örme makinelerinde, tek iğne yatağı üzerinde, tek iğne grubuyla üretilir. Süprem kumaş, kilitlerin yalnızca ilmek şeklinde sıralanması ile meydana gelen, düşük gramajlı ve pamuk ipliğinden imal edilen tek katlı olan örme kumaştır.
Süprem Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Tekstilde fazlası ile sık kullanılan süprem kumaşın özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
- Ön yüzü ve arka yüzü farklı olan kumaştır.
- Ter çekme özelliğine sahiptir.
- Kolay kırışmamakla birlikte, kırıştığı zaman ise kolay ütülenir.
- Pamuktan imal edildiği için, ilk yıkama sonrasında biraz çekme yapabilmektedir.
- Hava alabilen bir kumaş olmasından ötürü, terletme yapmamaktadır.
- Doğal bir elyaf olan pamuktan üretildiği için, sağlıklı olan bir kumaş türüdür.
- Çamaşır makinesinde kolayca yıkanabilir.
- Elastikiyeti normalde azdır fakat üretim esnasında kullanılan likra oranınca esneklik seviyesi artar.