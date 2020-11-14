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14.11.2020 - 17:00 |

Susam Yağı Faydaları Nelerdir? Susam Yağı Cilde Ve Saça İyi Gelir Mi?

Bitkisel içeriğe sahip olan yağlar vücudumuzda pek çok açıdan yarar göstermektedir. Genellikle bitkisel yağlar daha çok maskelerde, cilt ve saç ürünlerinde tercih edilmektedir. Bu bitkisel yağlar doğru şekilde kullanıldığında sağlık açısından da sayısı etkiye sahiptir. Susam yağı da hem bitkisel içeriğe sahip olan hem de vücudumuzda yararı fazla olan bir üründür. Bazı uzmanlar susam yağını adeta bir şifa deposu olarak da nitelendirmektedir. Peki, susam yağının faydaları nelerdir, saça cilde ne gibi yararları vardır? İşte, tüm detaylar.

Susam Yağı Faydaları Nelerdir? Susam Yağı Cilde Ve Saça İyi Gelir Mi?
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 Susam yağı, pek çok güzellik ürününde kullanıldığı gibi evde maske yapımında da tercih edilmektedir. Bazen susam yağı doğrudan cilde ya da maskelerin içerisine katılırken bazıları da içilerek tüketilir. Özellikle uzmanlar susam yağı içilmesinin unutkanlığa ve zihinsel yorgunluğa iyi geldiğini ifade etmektedir.

 Susam Yağı Faydaları Nelerdir?

 Susam yağı çok eski yıllardan itibaren kullanılan bitkisel bir yağ çeşididir. Genellikle saç dökülmelerinde ve saçların kepeklenme durumunda susam yağında faydalanır. Bununla beraber susam yağının içilmesi sağlık açısından sayısız faydaya sahiptir. Bu faydalar şu şekildedir;

 - Susam yağı içerisinde B1, B2 ve E vitaminleri de barındırır. Bu açıdan baş ağrılarına ve kronik ağrıları çok iyi gelmektedir.

 - Diş sağlığını korur ve diş minesinin güçlenmesini sağlar.

 - Gut hastalığı gibi hastalıklar susam yağının içerisindeki bakır minerali sayesinde yok edilebilir.

 - Astıma iyi gelir ve solunum yolu ile ilgili enfeksiyonları önler.

 - Hafızanın güçlendirilmesini sağlar, unutkanlığa giderir. Eğer depresyon ve stres gibi rahatsızlıklar varsa bu tür rahatsızlıklara karşı korur.

 - Kalp ve damar hastalıklarına engeller. Özellikle susam yağının içeriğinde yer alan magnezyum minerali sayesinde diyabet gibi hastalıklarda kan şekerinin düşürülmesine yardımcı olur.

 Susam Yağı Cilde Ve Saça İyi Gelir mi?

 Susam yağı, ilk olarak kullanımı cilt ve saç hastalıklarıyla ilgili problemleri yok etmektir. Özellikle susam yağı pek çok saç ve cilt ürününde kullanılır. Evde yaptığımız maskeler içerisinde bir miktar susam yağı ekleyerek hem cildinizin güzelleşmesini hem de saçın parlak bir hal almasını sağlayabilirsiniz. Susam yağının cilde faydaları şunlardır;

 - Susam yağı, içeriğinde bol miktarda çinko minerali bulunur. Çinko öncelikle cilt sağlığı için çok önemli bir mineraldir. Bu mineral cildin elastikiyetini artırır. Böylece cilt yüzeyindeki kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur.

 - Cilt kanserine karşı susam yağı çok şifalı bir bitkidir.

 - Cilt yüzeyinde görülen pürüzler ve erken yaşlanma izlerinin giderilmesi susam yağı sayesinde gerçekleşir.

 - Cildi doğal bir şekilde nemlendirir. Özellikle cilt yüzeyindeki çatlakların giderilmesini sağlar.

 - Yaz aylarında ise cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı korur.

 Susam yağının saça olan faydası ise öncelikle saç dökülmelerini engellenmesidir. Saçınıza bir miktar susam yağı ile yaptığınız maske sayesinde saç derisindeki kan dolaşımı hızlanır. Kan dolaşımının hızlanması ile saçlarınız daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzamaya başlar. Saçlarda çok fazla kırık ve mantar durumu varsa susam yağı sayesinde engellenebilir. Haftalık olarak yapacağınız susam yağı maskesi sayesinde saçlarımızdaki erken beyazlamayı ve kepek oluşumunu da engelleyebilirsiniz.

 Susam Yağının Kemiklere Faydası

 Susam yağı, içerisindeki pek çok vitamin ve mineral sayesinde sağlık açısından vücudumuzda farklı faydalar sağlamaktadır. Susam yağının en önemli yararlarından bir tanesi de kemiklerin korunmasına yardımcı olmasıdır. Özellikle bitkisel bir yağ olan susam yağının içeriğindeki yüksek miktarda çinko ve kalsiyum doğrudan kemik gelişiminin desteklenmesine yardımcı olur. Gelişim çağında olan çocuklar için susam yağını tüketmek güçlü bir kemik yapısına ve hızlı bir gelişmeye de teşvik edicidir. İleriki yaşlarda ise susam yağı kemik erimesini önleyici olarak rol oynar. Bu sebeple kemik hastalıkları ile ilgili problem yaşayan kişilerin mutlaka yemeklerde susam yağını tüketmesi ya da doğrudan içmesi önerilir.

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