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29.06.2020 - 07:56 |

Sushi: Sağlıklı mı sağlıksız mı?

İnsanlar genellikle sushiyi besleyici ve sağlıklı olarak değerlendirirler. Ancak bu popüler Japon yemeği genellikle çiğ balık içerir ve yüksek tuzlu soya sosu ile tüketilir. Sushinin sağlık üzerindeki etkilerini merak ediyorsanız okumaya devam edin...

Sushi: Sağlıklı mı sağlıksız mı?
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Suşi nedir?

Suşi pişmiş pirinç, çiğ veya pişmiş balıktan yapılan ve sebze içeren bir Japon yemeğidir.

Genellikle soya sosu, wasabi ve zencefil turşusu ile servis edilir.

Suşi genellikle sağlıklı bir besin olarak kabul edilir, çünkü besin açısından zengin içeriklere sahiptir.

Balık

Balık iyi bir protein, iyot ve çoklu vitamin ve mineral kaynağıdır.

Buna ek olarak, doğal olarak D vitamini içeren az sayıda gıdadan biridir.

Balıklar beyninizin ve vücudunuzun en iyi şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu omega-3 yağları içerir. Bu yağlar, kalp hastalığı ve inme gibi sağlık durumlarıyla savaşmaya yardımcı olur.

Balık ayrıca yaşlılıkta yaşanabilecek bazı otoimmün hastalıklar, depresyon ve hafıza ve görme kaybı riskini düşürür.

Wasabi

Wasabi ezmesi genellikle suşi ile birlikte servis edilir. Tadı çok güçlü olduğu için sadece az miktarda yenir.

Lahana, yaban turpu ve hardal ile aynı aileye ait olan Eutrema japonicum'un rendelenmiş kökünden yapılır.

Wasabi beta karoten, glukozinolatlar ve izotiyosiyanatlar bakımından zengindir. Araştırmalar, bu bileşiklerin antibakteriyel, antienflamatuar ve antikanser özelliklerine sahip olabileceğini göstermektedir.

Bununla birlikte, wasabi bitkisinin kıtlığı nedeniyle, birçok restoran yaban turpu, hardal tozu ve yeşil boya kombinasyonundan yapılmış bir taklit macunu kullanır. Bu ürünün wasabi ile aynı besin özelliklerine sahip olması olası değildir.

Deniz yosunu

Nori, suşiyi bir arada tutmak için kullanılan bir deniz yosunu türüdür. 

Kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir, sodyum, iyot, tiamin ve A, C ve E vitaminleri de dahil olmak üzere birçok besin içerir.

Rafine karbonhidratlar ve düşük lif içeriği

Suşinin ana bileşeni, neredeyse tüm lif, vitamin ve minerallerden arındırılarak kullanılmış beyaz pirinçtir.

Suşi pirinci genellikle şekerle hazırlanır. Eklenen şeker ve düşük lif içeriği, suşi karbonhidratlarının sindirim sisteminizde hızla parçalandığı anlamına gelir.

Bu, kan şekeri ve insülin seviyelerinde ve yeme oranlarında bir artışa neden olabilir.

Bazı çalışmalar, yüksek oranda rafine karbonhidrat alımının ve buna bağlı olarak kan şekeri seviyesinin artmasının enflamasyonu artırabileceğini ve diyabet ve kalp hastalığı riskinizi artırabileceğini düşündürmektedir.

Suşinizin beyaz pirinç yerine kahverengi pirinçle hazırlanmasını istemek, lif içeriğini ve besin değerini artırabilir. Besin içeriğini daha da artırmak için rulolarınızın daha az pirinç ve daha fazla sebze ile hazırlanmasını isteyebilirsiniz.


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