Süt alerjisi belirtileri nelerdir? Bebeklerde inek sütü alerjisi nasıl anlaşılır?

İnek sütü alerjisi, süt veya sütten yapılan gıdaların tüketiminde bağışıklık sisteminin normal olmayan bir şekilde bu tüketime cevap vermesi ile ortaya çıkan durumdur. Belirtiler orta veya ağır bir şekilde seyredebilmektedir.

Belirtiler arasında en yaygın görülenleri nefes darlığı ve ciltte döküntüdür. Bir yaşın altındaki bebeklerin %7'sinde inek sütü alerjisi olduğu düşünülmektedir. Yalnız inek sütünün değil, koyun ve keçi sütünün de çocuklarda alerjiye sebep olduğu biliniyor.

Süt alerjisi belirtileri nelerdir?

İnek sütü proteini alerjisinin belirtileri çoğunlukla doğumu takip eden ilk aylarda görülür. Bebek yalnız anne sütü ile beslense bile şiddetli alerjilerde anne tarafından tüketilen süt ve süt ürünleri bebekte alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu belirtiler iki şekilde görülmektedir. Bunlar erken ve geç belirtilerdir. Erken belirtiler; süt ve süt ürünleri ile beslenme akabinde hemen görülür. Bunlar:

- Huzursuzluk

- Gaz

- Şişkinlik

- Karın ağrısı

- Kusma

- Kanlı ishal

- Burun şikayetleri

- Öksürük

- Hırıltılı solunum

- Ciltte döküntü, kabama ve kızarıklık

İnek sütü proteini alerjisinin geç belirtileri süt ve süt ürünleri alımından 7-10 gün sonraya kadar görülmeyebilmektedir. Aynı erken başlangıçlı belirtiler gibi karın ağrısı, geğirme, şişkinlik, hırıltı, kabartı, kızartı ve döküntü görülmektedir. Bu belirtiler sağlıklı çocuklarda da ortaya çıkabildiği için tanı konması güçleşmektedir. İnek sütü proteini alerjisinde anafilaktik şok adı verilen ani ve şiddetli alerjik reaksiyonlar nadiren görülmektedir.

Bebeklerde inek sütü alerjisi nasıl anlaşılır?

Sağlıklı bir bebekte inek sütü verilmeye başlanmasından sonra ishal ve kusma gözlenirse, bazen dışkısında kan varsa ve huzursuzluk, ağlama görülüyorsa inek sütü alerjisi ilk olarak akla getirilmelidir. Bu belirtilerin görülmesi akabinde mutlaka çocuk doktoruna başvurulmalı ve doktorun önerilerine uygun bir şekilde hareket edilmelidir.

İnek sütü alerjisinin tedavisi nasıl yapılır?

Bebekler yalnız anne sütü ile besleniyorlarsa ve inek sütü alerjisi tanısı konulmuş ise anneler, yedikleri besinlerde inek proteini olmamasına dikkat etmelidir. Bunun nedeni anne sütünden bebeğe geçebilmesidir. Anne bebeğini emzirdiği sürece süt, yoğurt, peynir, tereyağı ile sütlü tatlıları tüketmemelidir. Süt ve süt ürünleri içermeyen tarifler yapılmalıdır. Marketten alınan ve tüketilen ürünlerin içinde süt ya da süt tozu bulunmamasına özen gösterilmelidir. Kalsiyum eksikliği ile karşılaşılmaması için süt ürünleri dışındaki kalsiyum kaynakları ya da doktor bilgisi dahilinde kalsiyum tabletleri kullanımı tercih edilebilir.