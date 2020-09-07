Sütleğen Otunun Faydaları Nelerdir? Sütleğen Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Dünya üzerinde 2000’den fazla çeşidi bulunan Sütleğen otu, içinde beyaz süt bulunan çok yıllık köklü bir bitkidir. Zehirli öz suyu nedeni ile bilmeyerek bilinçsiz olarak yapılacak kullanımlarda zararlı olabilir. Sütleğen oyunun dallarında bulunan süt, bitkinin en etkili sürüdür.



Sütleğen Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Sütleğen otu, cildi yenileyen etkisi sayesinde cildi derinlemesine temizler ve mikroplardan arındırır.

Cilt kesiklerinin ve yaralanmalarının giderilmesinde büyük etkisi vardır.

Yaralar üzerine bitkinin dallarındaki sütler damlatıldığında dezenfektan görevi görür. Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Akrep ve yılan gibi zehirli hayvanların ısırmalarına karşı bu bitkinin öz suyu kullanılır.

Siğil ve nasır gibi cilt sorunlarının giderilmesinde bitkinin sütü kullanılır. El ve ayaklarda oluşan mantarların tedavisinde de sıkça kullanılır.

Çok eski zamanlardan beri sıtma ve sarılık tedavilerinde kullanılan bir bitkidir.

Sütleğen bitkisi güçlü bileşenleri ile müshil ilacı kullanımı gibi etkilidir ve kabızlık sorunlarının giderilmesinde yardımcı olur.

Bağırsak kurtlarını düşürebilmek için kullanılır.

Sütleğen Otu Nerelerde Yetişir?



Sütleğen otu, geçmişten günümüze pek çok faydası bulunan ve pek çok alanda alternatif tıp tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Bu bitki, daha çok Asya, Avrupa ve Afrika bölgelerinde yaygın olarak yetişir. Eylül ve Mayıs aylarında çiçek açan bu bitki, kayalık alanlarda, yamaçlarda, çorak arazilerde ve ormanlarda yetişir. Bu bitki, özellikle de cilt yaralanmalarının tedavisinde, mantar, nasır ve sıtma hastalıklarının giderilmesinde sıkça kullanılır.



Bu otu kullanırken doktora danışmak gerekir. Çünkü öz suyu içinde bulunan zehir, yanlış kullanımlarda büyük tehlikelere yol açabilir. Siğilin üstüne bu bitkinin sütünün sürülmesi, siğilin kısa süre içinde geçmesine yardımcı olur. Sütleğen otu, cilde faydaları ile uzun yıllardır bilinen ve alternatif tıp dünyasında kullanılan bir bitkidir.



Sütleğen Otunun Cilde Faydaları



Sütleğen otu, doğanın bize verdiği en kıymetli otlardandır. İsminin farklılığı ile bilinen bu bitki, hem faydaları hem de ortaya çıkardığı yan etkileri ile dikkat çekiyor. İyileştirici özelliği ile bilinen bu ot, dengeli ve dozunda kullanıldığında faydalı bir bitkidir. Hemoroid problemlerine faydalarıyla da bilinen bu ot, doktor gözetiminde kullanılmalıdır.



Sütleğen Otunun Zararları



Sütleğen otu, zehirli bir öz suyuna sahiptir. Bu nedenle bu bitkiyi kullanırken dikkatli ve bilinçli olmak gerekir. Bu bitkinin uzman doktor gözetiminde belirtilen dozlarda kullanılması önerilir. Aynı zamanda emzirme dönemindeki kadınların, alerjik yapıdaki kişilerin, kronik ve ciddi hastalıkları olan kişilerin ve hamilelerin bu bitkiden uzak durması gerekir.



Ağız yolu ile kullanılması önerilmeyen bu bitkinin cilt üzerine sürülerek kullanılırken de dikkatli olunması gerekir. Aksi taktirde ciltte kızarıklık, yanma, tahriş ve kaşıntılara neden olabilir. Bu nedenle önce cildinizin küçük bir bölümünde deneyerek yan etkilerini 24 saat gözlemledikten sonra tüm cildinize bu ötün sütünü uygulamanız gerekir. Herhangi bir kızarıklık ya da tahriş gözlemlediğinizde bol su ile o bölgeyi yıkamanız gerekir.