Tahin Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Tahin öğütülmüş susamların tohumlarından elde edilen bir besin maddesidir. Özellikle Akdeniz ve Asya mutfağında çok yaygın olarak kullanılan tahinin ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de yeri büyük önem taşıyan tahin içerisinde pek çok vitamin ve mineraller bulunmaktadır.



Tahin Besin Değerleri Nedir?



Tahin Türk mutfağında çok sık tercih edilen bir besindir. İçerisinde bulunan besin değerleri ile oldukça sağlıklı olduğu bilinmektedir. Çok sık tükettiğimiz tahinin besin değerleri şunlardır:



Su: 3.05 g

Protein: 17 g

Yağ: 53.76 g

Karbonhidrat: 21.19 g

Lif: 9.3 g

Şeker: 0.49 g

Kalsiyum: 426 mg

Demir: 8.95 mg

Magnezyum: 95 mg

Fosfor: 732 mg

Potasyum: 414 mg

Sodyum: 115 mg

Çinko: 4.62 mg

Tiamin: 1.22 mg

Riboflavin: 0.47 mg

Niasin: 5.45 mg



Tahin Kaç Kalori İçerir?



Sebzeler, meyveler ve diğer tüm besin maddelerinin içerisinde bulunan kalori miktarı birbirinden farklıdır. Özellikle kilo problemleri yaşayan kişiler besinlerin kalori miktarlarını merak etmektedir. Tahinin kaç kalori olduğu ise son yıllarda en çok araştırılan konulardan birisidir. Tahinin 100 gramında 595 kalori bulunmaktadır.



Tahin İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?



Tahinin üretimi susam tohumlarından yapılmaktadır. Ham susam bir süre tuzlu su içerisinde bekletilir ve kabukları sıyrılır. Daha sonra kurutularak ezilir. Sonucunda ise macun kıvamında olan tahin elde edilir. Özellikle kahvaltılarda çok sık tüketilen tahinin içerdiği vitaminler ve bunların değerleri şunlardır:



B6 Vitamini: 0.15 mg

Folat, DFE: 98 Qg

A Vitamini, RAE: 3 Qg

A Vitamini, IU: 67 IU

E Vitamini: 0.25 mg

Toplam Doymuş Yağ Asitleri: 7.53 g

Toplam Tekli Doymamış Yağ Asitleri: 20.3 g

Toplam Çoklu Doymamış Yağ Asitleri: 23.56 g