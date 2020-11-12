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12.11.2020 - 14:13 |

Tahinin Faydaları Nelerdir? Tahin Yağı Ve Tahin Pekmez Karışımı Neye İyi Gelir?

Besinlerin vücuda sağladığı yararlar farklılık gösterebilir. Özellikle tahin neye iyi gelir, hangi hastalıklara iyi gelir ve yararları nelerdir? Diye pek çok soru sorulabilir. Bu besinler doğru tüketildiği takdirde çok faydalı bir hale gelir. Bu gıdalar hem vücudu onarır hem de bazı organlarda iyileştirici güce sahiptir. Tahinin faydaları nelerdir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Tahinin Faydaları Nelerdir? Tahin Yağı Ve Tahin Pekmez Karışımı Neye İyi Gelir?
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Tahinin faydaları saymakla bitmez. Omega-3 ve potasyum açısından zengin olan tahin bağışıklığı da güçlendirir. Tahin düzenli tüketildiği takdirde kalp sağlığını korur.

Tahinin Faydaları Nelerdir?

- Tahin vücudun ihtiyacı olan pek çok vitamin ve minerali sağlar.

- Kan basıncının ve kolesterol seviyesinin de düzene girmesine yardımcı olmaktadır.

- Tahin aynı zamanda kalp sağlığını da korumaktadır.

- Tahin düzenli tüketildiğinde kemik ve kas gelişimini de destekler.

- Sağlığa pek çok yararı bulunan tahin aynı zamanda vücutta zararlı maddelerin birikmesini engelliyor.

- Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri olan tahin Alzheimer hastalığının gelişimini de yavaşlatmaktadır.

- Tahinin içeriğinde yer alan manganez sayesinde sinir ve beyin fonksiyonlarında artış gözlenir.

- Omega-3 yağ asitlerinin yer aldığı tahin vücuttaki kolesterol seviyesini düşürerek iltihaptan kaynaklanan kardiyovasküler hastalığının tedavisinde kullanılır.

- Tahinin içeriğinde önemli miktarda bakır bulunmaktadır. Bu bakır ise ağrıları hafifleterek şişliği de azaltabilir.

- Tahin düzenli kullanıldığında astım hastalarında hava yollarının genişlemesine de yardımcı olur.

- Astım hastaları, içeriğinde magnezyum olan tahini çok rahat bir şekilde tüketebilirler.

- Tahin çoğunlukla bağışıklık sistemini destekler.

- Kalsiyum, demir ve pek çok minerali bünyesinde barındıran tahin kemik yoğunluğunu arttırarak osteoporozu önlemeye de yardımcı olabilir.

Tahin Yağı ve Tahin Pekmez Karışımı Neye İyi Gelir?

Tahin ve pekmez bir araya getirilerek karıştırıldığında eşsiz bir lezzet ortaya çıkar. Tahin ve pekmez karışımı birlikte kullanıldığı takdirde sindirimi kolaylaştırır. Özellikle soğuk kış mevsiminde tüketilen tahin ve pekmez karışımı bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.

Tahinin Beyin Sağlığına Faydaları Nelerdir?

Tahin yüksek miktarda omega-3 ve omega-6 yağ asitleri barındırır. Bu sayede yağ asitleri vücuttaki sinir dokularının gelişimini arttırmaktadır. Bu sinir dokularının gelişimi sayesinde beyin sağlığı da hızla iyileşir. Hafızayı da geliştiren tahin Alzheimer hastalığının gelişimini yavaşlatır. Beyin sağlığı için tahin kullanımı oldukça önem taşımaktadır.

Tahin Nasıl Yenilir?

Tahin pek çok farklı şekilde tüketilebilir. Özellikle sabah kahvaltılarında tahin tek yenilebildiği gibi pekmez ile karıştırılarak da yenilebilir. Bunun yanı sıra tahin kurabiye, poğaça ve tatlıların içinde de tahin kullanılabilir. Tahin pek çok farklı şekilde tüketilebilir. Özellikle de tatlı yapımlarında tahin en sık kullanılan ürünler arasında yer alır.

Hastalıklardan Korunmak İçin Tahin Tüketimi Nasıl Olmalıdır?

Tahin içeriğindeki yüksek antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikal hasarı önlüyor. Bunun yanı sıra tahin doğru kullanıldığı takdirde kalp hastalığını ve bazı kanser türlerini önlemeye de yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra tahin tip 2 diyabeti de önleyebiliyor. Düzenli bir şekilde tahin tüketmek yüksek kolesterolü önlüyor. Aynı zamanda kalp hastalığı riski de azalıyor. Tahin genel olarak akciğer hastalıklarını önlediği gibi yaralanma ve iltihap ağrılarını da giderebiliyor.

Tahinin Sağladığı Yararlar Nelerdir?

Tahinin sağladığı pek çok yarar var. Güçlü bir antioksidan olan tahin anti-bakteriyel bir özelliğe sahiptir. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde tahin tedavi etmek için kullanılıyor. Susamdan elde edilen tahin genel olarak beyin ve sinir hücrelerini koruyor. Düzenli tahin tüketildiği takdirde Alzheimer hastalığı da önlenebiliyor.

Tahinin Böbrek Sağlığına Faydaları Nelerdir?

Tahin karaciğeri çeşitli hastalıklardan korur. Toksinlerin de vücuttan atılmasını sağlayan tahin böbrek hastalıklarını önler ve böbrek sağlığını korur.

 

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