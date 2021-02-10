Takı Yapımı Ve Malzemeleri: Evde En Kolay Takı Nasıl Yapılır?

Evde takı yapmak için öncelikle bir model benimsemek ve malzemelerini elde etmek gerekmektedir. Takıların desenlerinin öğrenilmesi ile takı yapmak çok kolay olmaktadır.



Evde Kolay Bir Şekilde Takı Nasıl Yapılır?

● Evde en kolay şekilde takı yapmak için desenlerden bir tanesi seçmek yeterlidir. Kolye ve bileziklerin yanı sıra taç, bandana gibi farklı ürünlerde yapılabilir.

● Takı yapmak için herhangi model olan bir ip seçilmelidir. Ardından iple yapılacak olan desenin aralarına boncuklar dizerek, tasarım güzelleşecektir.

● Boncuk olmadan orta kalınlıkta olan farklı renkli iplerle birlikte takılarda yapılabilir. Bunun için bileklik olması halinde 3 renk ipi kendi içlerinde döndürerek bilezik yapılmaktadır.

● Kolye yapımı içinse daha ince olan iplerin desenlerine özen göstermek ve güzel bir kolye ucu bulmak yeterlidir.

● Ardından bağlama noktalarını ters düğüm yaparak, kolaylıkla bağlama kısmı yapılabilir.



Takı Yapımı Malzemeleri

● Evde takı yapımı için gerekli malzemeler arasında çeşitli renkte ipler, boncuk, kolye ucu, geri dönüşüm malzemeleri gibi birçok ürün bulunmaktadır.

● Yapılmak istenen takının ne olduğuna bağlı olarak bir desen seçilmelidir.

● Burada önemli olan farklı renkli ilerin bağlanma şekilleridir.

● 3 farklı renkteki ipi, yan yana koyarak aralarından farklı bir ipin geçirilmesi ile güzel bir bileklik yapılabilir.

● Evde kolye yapmak için eski kolye zincirleri ya da kolye uçları birleştirilebilir.

● İplerin aralarına boncuklar takılarak desenlere göre kolyeler ve bilezikler yapılabilir.



Takı Yapımı Nasıl Yapılır?

● Sarmaşık bileklik yapımı hem kolay olan hem de hoş bir görünüme sahip olan bir modeldir.

● Sarmaşık bileklik yapmak için gerekenler, ip ve boncuktan oluşmaktadır.

● 3 farklı ipe boncuklar dizilmeli ve ardından bu 3 ip birbiri içinden geçirilmelidir.

● Kültürel bir model olarak kolye yapmak için 5 farklı ipe küçük boncuklar ve aralarına büyük boncuklar dizilmelidir.

● Ardından bu ipler kendi aralarında tutturulmalı ve uçlarına kanca takılmalıdır.