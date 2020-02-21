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21.02.2020 - 16:31 |

Tarçınlı su 1 haftada 5 kilo verdirir mi? Tarçınlı su içmek zayıflatır mı? Tarçınlı su ne işe yarar? - Tarçınlı su içmenin faydaları

Zayıflamak için birçok yöntemi denemenize rağmen başarılı olamadıysanız tarçınlı su içme yöntemini deneyebilirsiniz. Her gün belli bir miktar tarçınlı su içenler hızlı bir şekilde kilo verdiklerini söylüyorlar. İşte tarçınlı su içmek zayıflatır mı, tarçınlı su içmek 1 haftada 5 kilo verdirir mi, tarçınlı suyun faydaları nelerdir sorularının cevapları…

Tarçınlı su 1 haftada 5 kilo verdirir mi? Tarçınlı su içmek zayıflatır mı? Tarçınlı su ne işe yarar? - Tarçınlı su içmenin faydaları

Zayıflamak için özellikle sindirim sistemine katkı sağlamak gerekir. Sindirim sisteminin hızlanmasıyla kilo verme ve yağ yakma işlemi gerçekleşebilir. Sindirim sisteminin yavaş çalışması kilo alımına yol açan en önemli etkenlerden birisidir. Bu nedenle kilo vermek için ilk olarak sindirim sistemini hızlandırmak gerekir.

Tarçınlı su içerek zayıflamak için ilk olarak nasıl içilmesi ve nasıl hazırlanması gerektiğini bilmeniz gerekir. 

Tarçınlı su içmek zayıflatmanın yanı sıra hızlı bir şekilde kilo vermenizin yanı sıra sağlığınıza da birçok faydalar sağlayabilir. Tarçınlı su içmek çeşitli faydalar sağlar. Ancak faydalarını saymadan önce ilk olarak tarçınlı su içmek zayıflatır mı sorusunu cevaplamak gerekir.

Tarçınlı su zayıflatır mı?

Tarçınlı su içenler düzenli bir diyetle beraber 1 haftada 5 kilo verebildiklerini söylüyorlar. Hem metabolizmayı hızlandırması açısından hem de tarçının yağ yakması özelliğinden faydalanarak kilolarınıza hızlı bir şekilde veda edebilirsiniz.

Tarçınlı su içmek kilo verdirir mi sorusunu yanıtladıktan sonra tarçınlı suyun diğer faydalarından kısaca bahsedelim…

Tarçınlı su içmenin faydaları…

Yağ yakar

Yağ akıcı özelliğe sahiptir.

Kanseri önler

Vücuttaki serbest radikallerin gelişimini engeller. Böylelikle kanseri önler.

Bağışıklığı güçlendirir

Her gün bir bardak tüketilmesi halinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

İltihaplanmalara iyi gelir

Boğazda meydana gelen iltihaplanmalara iyi gelir.

Gözenek sıkılaştırır

Tarçınlı su tonik olarak kullanıldığında cilde iyi gelmektedir. Gözenek sıkılaştırıcı etkisi vardır.

Tatlı isteğini azaltır

Kan şekerini de bastıran tarçınlı su, tatlı tüketimi isteğini büyük ölçüde azaltır.

Hafızayı güçlendirir

Aynı zamanda tarçınlı su içmek hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.

Tarçınlı su 1 haftada 5 kilo verdirir mi Tarçınlı su içmek zayıflatır mı Tarçınlı su ne işe yarar - Tarçınlı su içmenin faydaları

Tarçınlı su nasıl hazırlanır?

Tarçınlı suyun hazırlanışı oldukça basittir. Üstelik evde bulunan malzemelerle kolay ve pratik bir şekilde hazırlanabilir.

Malzemeler

1 bardak su
1 çay kaşığı tarçın

Tarçınlı suyun yapılışı

Bir tencerenin içerisine su ekleyin ve kaynatın. Daha sonra kaynamış suyun içerisine bir çay kaşığı ve bir adet çubuk tarçın ilave edin.

Karışım ılıdıktan sonra öğünlerden önce aç karnına tüketebilirsiniz.

Önemli not: Aynı zamanda tarçınlı suyu bir cam şişe ayarlayıp içerisine su ve çubuk tarçın ekleyerek günlük su ihtiyacınızı karşılayabilir, hızlı bir şekilde yağlarınızdan kurtulabilirsiniz.
Tarçını yoğurdun içerisine koyarak da tüketebilirsiniz. Her gün aç karnına tüketilen tarçınlı yoğurt da hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir.

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Tarçınlı su ile zayıflama

 Tarçınlı su içmenin faydaları nelerdir?

-Vücuttaki yağları yakmakla birlikte düzenli tüketildiği takdirde yağ toplanmasını ve bu yağlar kiloya dönüşmesini engeller.

-Metabolizmayı hızlandırır ve vücuttaki insülin direncini artırır. Tarçının diyabet hastalarına tavsiye edilmesi tesadüf değil.

-İştahı bastırarak kişiyi uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir. Özellikle tatlı krizlerinin önüne geçmede oldukça etkilidir.

-Antibakteriyel özellikler taşıyan tarçın sindirimi zorlaştıran bakterilerden de kurtulmanızı sağlar.

-Kötü kolesterol seviyesini düşürür, iyi kolesterole ise faydası vardır.

-Hafızayı güçlendirir, baş ağrısı ve migrene iyi gelir.

-Serbest radikallerle savaşır ve kanserli hücre oluşumunu yavaşlatır.

-Tarçınlı su antibakteriyel özelliği ile ağız hijyenini sağlayarak diş sağlığını da korur.

-Boğaz ağrısına, öksürüğe çare olur.

-Son olarak adet öncesi sendromuna iyi gelir ve adet ağrılarını hafifletir.

Tarçının fazla tüketilmesi halinde verdiği zararlar şu şekildedir:

- Tarçın vücut için herhangi bir zarar teşkil etmemektedir. Ancak diğer baharatlarda olduğu gibi fazla tüketimlerde bazı yan etkiler oluşturabilir. Tarçının faydalarından yararlanmak için belli ölçülerde kullanılması gerekir.

- Tarçın ölçüsüz olarak kullanıldığında kabızlık sorununu meydana getirebilir.

- Yüksek tansiyon nedeni ile devamlı ilaç kullanan kişilerde tarçın tüketimi kullanılan ilacın etkisini artırabilir. Dolayısı ile kan şekerinin düşmesine neden olur.

- Ameliyat öncesi veya herhangi bir cerrahi operasyon geçirecek kişilere tarçın ve tarçınlı su tüketmeleri önerilmez.

 

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