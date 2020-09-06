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06.09.2020 - 17:07 |

Tarhana Otunun Faydaları Nelerdir? Çörtük Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Oldukça güçlü ve belirgin bir kokusu olan çörtük otu yemek içerisinde sıklıkla tercih edilen oldukça lezzetli bir ot çeşididir. Yağ olarak da elde edilebilen bu ot, tıp içerisinde de sıklıkla tedavi amaçlı tercih edilmektedir. Tamamen şifa kaynağı olan bu ot hakkında bütün bilgileri sizler için detaylı bir şekilde derledik.

Tarhana Otunun Faydaları Nelerdir? Çörtük Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?
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Oldukça güçlü bir esansa sahip olan çörtük otu, diğer bir ismi ile tarhana otudur.

Tarhana Otunun Faydaları Nelerdir?

Özellikle kişiler tarafından şifalı ot olarak bilinen tarhana otu, dikenli bir yapıya sahiptir. Oldukça güçlü bir kokusu olan bu ot, kişilerin ev içerisinde sıklıkla tercih ettiği otlar arasında yer almaktadır. Kozmetik, gıda ve medikal anlamda oldukça çok kullanılan bu ot aynı zamanda da yağ olarak da kullanılmaktadır. Özellikle yemeklerde farklı tat arayan kişiler, bu otu yemek içerisinde de kullanılmaktadır. Antik çağlardan beri tercih edilen bu ot, solunum yoluna büyük bir fayda sağlamaktadır.

Bağırsak, sindirim ve mide gibi rahatsızlıkları bulunan kişiler rahatlamak içinde bu otu tercih etmektedir. Oldukça yararlı ve şifalı olan bu ile yaprakları, gövdesi ve çiçekleri ayrı olarak kullanılabilir veya tüketilebilir. Bu otu her aktarda rahat bir şekilde bulabilir ve temin edebilirsiniz. Bununla beraber kişiler bu otu kendi bahçelerinde veya saksıda rahat bir şekilde yetiştirebilir. Köken olarak maydanoz ailesine mensup olan bu bitki, sebze yemeği olarak da yapılabilir. Oldukça farklı bir yapısı bulunan bu bitki aroma olarak da tercih edilebilir. Genel olarak İzmir gibi ege bölgelerinde bulunan bu ot, yemek piştikten sonra da ilave edilmektedir. Tarhana otunun faydaları ise şu şekildedir;

Çörek otu böbrek çalışmasında ve böbreklerin temizlenmesinde oldukça büyük bir faydası bulunmaktadır.

Bu ot besin atıklarını rahat bir şekilde giderilmesine ve toksik atıkların temizlenmesine yardımcı olmaktadır.

Böbrek içerisinde bulunan taş, kum ve benzeri maddelerin temizlenmesine etkili olmaktadır özellikle böbrek taşı olan kişiler acısız bir şekilde bu süreci geçirmek için tarhana otunu tercih edebilirler.

İdrar çözdürücü olarak da tercih edilebilecek olan bu ot, mesane içerisinde bulunan enfeksiyonların giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Mide problemleri olan kişiler, sıklıkla bu ürünü kullanarak hazımsızlık, şişkinlik ve reflü gibi hastalıklarını geçirebilirler.

Gaz problemleri olan kişiler, bu ürünleri tercih edebilirler.

Tarhana otu çay olarak tüketilerek astım ve bronşit gibi hastalıkları gidermektedir.

Nefes alış ve veriş konusunda problem yaşayan kişiler solunum yolunu açmak için bu bitkiyi tercih edebilirler.

Bronşit gibi rahatsızlıkları bulunan kişiler hastalığı önlemek ve gidermek için bu bitkiyi çay olarak kullanılabilir.

Vücut üzerinde bulunan kas ve kulunç ağrılarını bu bitki gidermektedir.

Çörtük Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Çörtük otu bitkisi şifalı yapısı sayesinde hastalıklar için kullanılabilecek özel bitkiler arasındadır. Bununla beraber bu ot yemekler için veya esanslar da yağ olarak tercih edilmektedir. Oldukça güçlü bir kokusu olan bu bitki, güneş altında rahat bir şekilde kurutularak kullanılabilir. Toz, direkt bitki ve yağ olarak kullanılabilecek olan bu bitkiyi yemekler piştikten on dakika sonra içerisine ekleyebilirsiniz. Bitki çayı olarak tüketilebilen bu bitki mide, bağırsak ve benzeri alanlarda ki rahatsızlıkları gidermektedir. Tarhana otu ile sıklıkla yapılan ritüellerden biri ise kür hazırlamaktadır. Bitki çayı şeklinde hazırlanan bu ot, günde bir bardak kadar tüketilebilir.

 

 

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