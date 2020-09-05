Tarık İsminin Anlamı Nedir? Tarık Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkiye'de ismi Tarık olanların sayısı 36.249'dur. Bu kişilerin 8.223'ü İstanbul'da yaşamaktadır.



Tarık Ne Demek?



1- Tarık İsminin Sözlük Anlamı:



İsmin ilk anlamı: Sabah yıldızı, Venüs

İkinci anlamı: Yol, yöntem (Tarikat sözcüğünün kökeni Tarik yani Tarık'tır.)

Diğer anlamları: Gerek, gereklilik. Dava.



2- Tarık İsminin Özellikleri:



''Ta'' ve ''Rık'' olmak üzere iki heceden oluşur. Tarık kelimesi ''tark'' kökünden türemiştir. ''Tark'' kelimesi ''vurmak'' ve ''ses çıkarmak'' anlamına gelir.



Tarık İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Kuran'ın 86. suresinin adı Tarık Suresidir. Mekke döneminde Beled Suresinden sonra ve Kamer Suresinden önce nazil olmuştur. Toplam 17 ayetten oluşur. Surenin ilk üç ayetinde Tarık yıldızından bahsedilir.



1- Tarık Suresi - İlk 3 Ayeti:



1- Yemin olsun göğe ve Târık'a / Târık Yıldızına

2- Fakat sen Târık'ın ne olduğunu nereden bileceksin?

3- O (Târık) karanlığı delen, parlak bir yıldızdır.



Bu surenin dışında Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde Tarık ismi geçmektedir.



2- Taha Suresi - 77. Ayet:



''Ve lekad evhaynâ ilâ mûsâ en esri bi ibâdî fadrib lehum tarîkan fîl bahri yebesâ(yebesen), lâ tehâfu deraken ve lâ tahşâ.''



''Yemin olsun ki biz Musa'ya şöyle bildirdik: Gece olunca kullarımla birlikte yola çık. Onlar için denizde kuru bir yol aç. (Firavun ve ordusu) Size yetişecekler diye korkuya kapılma ve endişelenme.''



3- Nisa Suresi - 168. Ayet:



''İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhu li yagfira lehum ve lâ li yehdiyehum tarîkâ.''



''Dini inkar edip zulme sapanlar var ya, Allah onları bağışlamayacak, onları doğru yola iletmeyecek, hidayete erdirmeyecek.''