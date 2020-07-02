Tavşan Ne Yer, Nasıl Beslenir? Tavşanların Sevdiği Besinler Nelerdir?

Tavşan yemleri tavşan beslemek için verilen besinlerdendir.



Tavşan Ne Yer?



Tavşan yeşillikleri oldukça seven bir hayvandır. Eğer bir tavşanınız varsa bol bol yeşillik verebilirsiniz. Tavşan özellikle marulu çok sever. Yavru bir tavşan veya erişkin bir tavşanınız varsa ona bolca marul ve salatalık verebilirsiniz. Ayrıca tavşanın beslenmesi için özel tavşan yemleri de bulunmaktadır. Bu özel tavşan yemlerini yavru iken vererek hızlıca büyümesini sağlayabilirsiniz. Herbivor beslenen bu hayvanlar özellikle havuç ve lahana gibi besinleri yerler.



Tavşan Nasıl Beslenir?



Yavru tavşan beslenmesi oldukça hassas ve önemlidir. 30 ve 45 gün doğduktan sonra anne sütü ile beslenmesi oldukça önemlidir. Eğer tavşanın annesi yanında yoksa tavşan yemleri verilerek beslenmesine başlanabilir. Yavru tavşan beslenmesi için özel yemler bulunmaktadır. Yonca ve kuru saman yavru tavşana verilebilir. Ayrıca saman ve palette verilerek gelişmesi sağlanır. Yavru tavşan 2 hafta boyunca bu besinlerle beslendikten sonra hızlı bir gelişme gösterecektir. Ayrıca günde en az 500 mili litre temiz su vermek tavşanların gelişimi için önemlidir.



Tavşanların mideleri oldukça hassastır. Dolayısıyla verilen besinler seçilerek verilmeli ve bilinmeyen besinleri vermemek gerekir. Bu şekilde A vitamini içeren besinler verilerek tavşanın midesine iyi gelen yiyecekler verilmelidir. Daha farklı yiyecekler verildiği takdirde ise tavşan hastalanabilir ve dışkısı ise ishal şeklinde olur. Bundan dolayı özellikle yavru bir tavşan besliyorsanız mutlaka tavşanı doğumundan itibaren özel yemler vermeye başlayın.



Tavşan erişkin hale gelene kadar tuvalet eğitimi vermek zor olabilir. Bundan dolayı sabırlı olmak gerekir. Tavşana tuvalet eğitimi kazandırmak için kum dolu bir kafesin içine tuvaletini yapmasını sağlayın. Her tuvaletini orada yaptırın ki zamanla nereye tuvaletini yapacağını anlamasını sağlayın. Zamanla tuvalet eğitimini öğrenecektir.



Tavşanların Sevdiği Besinler Nelerdir?



Tavşanlar özellikle otçul besinleri çok severler. Marul en sevdiği yiyecekler arasındadır. Bol bol marul vererek gelişimini sağlayabilirsiniz. Ayrıca tavşanların sevdiği bir diğer yiyecek ise havuçtur. Tavşanların sevdiği diğer yiyecekler şu şekildedir;

- Salatalık

- Yonca

- Saman

- Elma