Tavuk Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

100 Gram derisi alınan tavuk etinde 120 kcal enerji ile 22,5 gram protein bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 2,6 gram yağ da bulunur. Kalsiyum da sağlayan tavuk eti A vitamini içerir.



Tavuk Besin Değeri Nedir? Kaç Kalori İçerir?



Derisi alınmış tavuk etinde yüksek miktarda kalsiyum, potasyum ve demir mineralleri bulunur. Aynı zamanda tavuk etinin içerisinde yüksek miktarda A vitamini ile B grubu vitamini de bulunmaktadır. Tavuk etinin farklı bölümleri birbirinden farklı pişirme teknikleri ile hazırlanabilir. Özellikle kalçalı tavuk budun 100 gramında 172 kalori bulunmaktadır. Bunun yanı sıra tavuk göğüs etinin kalori oranı da düşüktür. 172 gram tavukgöğsü eti 284 kaloridir. Tavuk kanadı ise 3 kısımdan oluşuyor. Uç kanat, orta kanat ve kanat olan bu bölümler atıştırmalık olarak yenilebilir. 21 gram kemiksiz ve derisiz tavuk kanadı 42 kalori olarak belirlenir.



Tavuk Etinin Faydaları Nelerdir?



- Tavuk eti protein yönünden oldukça zengindir. Tavuk eti büyük bir protein kaynağıdır.

- Tavuk eti düşük yağ oranına sahiptir. Bu sayede tansiyonun da dengelenmesine yardımcı olur. Tavuk eti haşlama olarak kullanıldığında oldukça sağlıklı ve besin değeri yüksek bir hale gelecektir. Tavuk sağlık açısından oldukça faydalıdır.

- Kırmızı ete göre tavuk eti daha kolay bir şekilde sindirilir. Bu sayede sindirim sistemine de fayda sağlar.

- 100 gram tavuk eti içerisinde 18 gram protein vardır. Amino asitlerden oluşan tavuk eti kasları da güçlendirir.

- Kasları güçlendiren tavuk eti özellikle sporcular tarafından yoğun olarak tüketiliyor.

- Yüksek proteine sahip tavuk eti kilo vermeye de yardımcı olacaktır.



Tavuk Eti İle İlgili Merak Edilenler



Günlük yaşamda çoğunlukla kullanılan tavuk eti aynı zamanda farklı teknikler ile pişirilebilir. Ayrıca bu tavuk etlerinin haşlanması besin değerlerinin daha iyi alınmasını sağlar. Özellikle kilo vermek isteyen kişiler rahat bir şekilde tavuk eti tüketebilirler.