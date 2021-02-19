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19.02.2021 - 18:23 |

Tehlikeli Ve Zehirli Kene Çeşitleri Nelerdir? Zehirli Keneler Nerelerde Bulunur?

Yaklaşık 5000 çeşidi bulunan kene, örümceğimsiler sınıfında yer alan bir parazit türüdür. İnsan ve hayvanların kanını emerek beslenirler. En küçük türleri yaklaşık 1 milimetredir. Ebatları daha büyük olanlar ise 2-3 cm aralığındadır. Tehlikeli ve zehirli kene çeşitleri nelerdir? Zehirli kenelerin ısırdığı kişilerde hangi semptomlar ortaya çıkar? Merak eden okurlar için ayrıntılı bir şekilde araştırdık...

Tehlikeli Ve Zehirli Kene Çeşitleri Nelerdir? Zehirli Keneler Nerelerde Bulunur?
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Akar ile kene türündeki parazitler sıklıkla birbirine karıştırılsa da farklı sınıflara ait iki parazit türüdür. Akarlar, sadece bitkilerin yapraklarından beslenir. Keneler ise vantuzlarını kullanarak hayvanların eklemlerine ve insanların derilerine yapışır.

Tehlikeli ve Zehirli Kene Çeşitleri Nelerdir?

Tehlikeli ve zehirli keneler Hyalomma marginatum adıyla bilinir. Bahar aylarında yumurtalarını bırakırlar ve çoğunlukla yaz mevsiminde görülürler. Trake solunumu yaptıkları için derinin altına girdikten sonra da nefes alabilirler.

Zehirli kenelerin en önemli özelliklerinden biri en hızlı üreyen parazit türlerinden biri olmalarıdır. Deri altı kenelerini fark etmek ve deriden çıkarmak çok daha zordur. Mutlaka cerrahi müdahale gerektirir. Kişi kendisi çıkarmaya çalışırsa kenenin ayakları derinin altında kalır. Bu ise bu parazitlerin yeniden üremesine neden olabilir.

Kene ısırığının en yaygın görülen belirtileri arasında yüksek ateş, mide bulantısı ve halsizlik yer alıyor. Birçok kişide giderek şiddetlenen baş ağrısı ve baş dönmesi görülür. Kenenin kanını emdiği kişilerin %80'inde kırmızı lekeler ortaya çıkar. Bu lekelerin en fazla görüldüğü yerler ise baş ve boyun bölgesidir.

Bu belirtileri gösteren kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi ve uzman yardım alması gerekir. Yapışan keneyi tek başına çıkarmaya çalışmak son derece tehlikelidir.

Zehirli Keneler Nerelerde Bulunur?

Hyalomma marginatum türündeki keneler, park ve bahçe başta olmak üzere tüm yeşil alanlarda bulunurlar. Sıcak havayı seven parazitlerin farklı çeşitleri dünyanın tüm bölgelerinde görülür. En fazla kene çeşidi ise Afrika kıtasıdır. Bunun en büyük nedeni Afrika kıtasının yıllık sıcaklık ortalamasının diğer kıtalara oranla çok daha fazla olmasıdır.

Zehirli kenelerin bulunduğu yerlerde birçok ölümcül hastalık baş gösterebilir. Bunların başında Kırım kongo kanamalı ateşi yer alır. Rift Vadisi Humması adıyla bilinen hastalık da gerekli önlemler alınmadığı takdirde ölümle sonuçlanan tehlikeli bir hastalıktır.

Kenelerin ölüme neden olduğu diğer ülkeler ise Çek Cumhuriyeti, Almanya ve İsviçre'dir. Zehirli kenelerin yol açtığı hastalıklarda erken teşhis kritik bir öneme sahiptir.

Son yıllarda kenelerin sayısında çok büyük bir artış yaşandı. Uzmanlara göre bunun en büyük nedeni küresel ısınma ve dünya genelindeki sıcaklık ortalamasının artması.

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