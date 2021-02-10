Telefon Kılıfı Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Telefon Kılıfı Nasıl Yapılır?

Günümüzde silikon telefon kılıfları pek çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Özellikle telefonların ömrünü uzatmak ve vurmalara ve düşmelere karşı korumak için kullanılan bu kılıfları evlerde istediğiniz şekilde sizlerde hazırlayabilirsiniz.



Telefon Kılıfı Yapımı



Telefon kılıfları telefonları çeşitli darbelere karşı korumada çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle günümüzde herkesin kullandığı akıllı telefonlar için mutlaka telefon kılıfı da tercih edilmelidir.



Telefon kılıfları oldukça çeşitlidir. Fakat kılıfları satın almadan evlerde kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için gerekli malzemelerin temininden sonra telefon kılıfının yapım aşamasına geçebilirsiniz.



Telefon Kılıfı Malzemeleri



Telefon kılıfı yapabilmek için bazı malzemelerin hazır bulundurulması gerekmektedir. Bu malzemeler şunlardır:



- Streç film

- Silikon

- Silikon tabancası

- Kursun kalem

- Tek yönlü beyaz bant



Telefon Kılıfı Nasıl Yapılır?



Evlerde kendi malzemelerimiz ile telefon kılıfı yapmak mümkündür. Yapımı oldukça kolay olan telefon kılıfı için gerekli en önemli malzemelerden birisi silikon tabancası ve streç filmdir. Streç film özellikle silikonun telefon bulaşmaması ve kılıfın oluşması için çok önemlidir. Telefon kılıfı yapabilmek için şu adımlar takip edilmelidir:



- İlk olarak telefonun her yeri streç film ile düzgün bir şekilde sarılmalıdır.

- Daha sonra telefonun arka kısmına tek yönlü beyaz bant yapıştırılmalıdır.

- Kılıf üzerinde oluşturulmak istenen şekil kuru kalem ile bant üzerine çizilmelidir.

- Ardından çizilen şekil üzerinden silikon tabancası ve silikon ile tekrar geçilmelidir.

- Resim üzerinden silikon ile geçildikten sonra telefonun yan ve üst kısımlarından da silikon ile geçilmelidir.

- Alt kısımda streç film olacağı için silikon telefona bulaşmayacaktır.

- Bu işlemlerden sonra silikonun donması için bir süre beklenmelidir.

- Ardından donan silikon streç film ile birlikte telefondan çıkarılmalıdır.

- Streç filmi de silikondan ayırdıktan sonra telefon kılıfınız hazır olacaktır.