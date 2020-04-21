Test ediliyoruz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Güneş ve Satürn arasındaki kare ciddi konulara, zorlanmalara işaret etmekte. Kendimize olan güvenimiz test ediliyor. Moralimizi bozmamalıyız. Kimi zaman kısıtlamalar, engeller, depresif koşullar karşımıza çıksa da, kendimizi yenileme imkanına sahibiz. Bugünlerde yeni bir şey başlatmakta son derece zor. Bu nedenle olayları kendi akışında ele almaya bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Şansımızı aşırı zorlamamamız gereken bir gündeyiz. Devletle, otorite figürleri ile ilgili konularda test altında olabiliriz. Neyse ki öğle saatlerinde daha fazla destek ve beraber hareket ettiğimiz konularda ilerleme var. Bu saatlerde daha çok uyum yaratabiliriz. Günün sonunda yeni haberler de gündemimizi hızlandırabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/ Çakmaktaşı İstikrar bulmak zor olabilir. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfke ile davranmamalıyız.