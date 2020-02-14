Testis tümörleri nasıl tedavi edilir?

Testisler, üreme için semen üretimi ve erkeklik hormonu (testosteron) salgılayan organlardır. Testislerde şişlik olarak belirti gösterir. Fiziksel muayene ve ultrason teknikleri ile teşhis edilir. Bazı durumlarda MR da istenebilir.

Testis tümörlerinin tedavisi cerrahi olarak çıkarılmasını gerektirir. Patoloji sonucuna göre ek tedaviler uygulanabilir. Testis kanseri, her ne kadar nadir sayılabilecek kanserlerden biri olsa da, 35 yaşın altındaki erkeklerde en sık görülen kanser türüdür.

Testis kanseri olan bir erkekte aile öyküsü önemlidir. Eğer ailede baba veya kardeşte daha önce kanser öyküsü görülmüşse daha dikkat edilmesi ve her sene gerekli testlerin ihmal edilmeden yaptırılması gereklidir.

Çoğu testis kanseri cerrahi ve kemoterapi ile tedavi edilebilir ve genel olarak iyileşme oranları yüksektir. Testis kanserlerinin çoğu, sperm üretiminde kullanılan ve “germ hücreleri” adı verilen hücrelerden meydana gelir.

Belirtileri nelerdir?

Belirtileri testislerde ağrısız kitledir. Çoğu testis kanseri ağrıya neden olmaz, ancak hastaların yüzde 30 ila 40'ında ağrı meydana gelebilir. Herhangi bir testis sertliği durumunda en kısa sürede bir uzmana gidilmesi tavsiye edilmektedir. Testis kanserinin diğer semptomları şunlardır: Memelerde büyüme ve ağrı, sırt ağrısı, boyun ağrısı veya kitle, istemsiz zayıflama ve halsizliktir. Testis kanserinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bazı faktörler testis kanseri ile ilişkilidir. Risk faktörleri şunları içerir:

Doğuştan gelen yapısal bir bozukluk olan inmemiş testis hastalarında testis kanseri görülme 4 ila 8 kat ihtimali artar. Ailesinde kleinefelter sendromlu birey bulunan kişiler ile down sendromu, androjen duyarsızlık sendromu gibi kimi genetik hastalıklarda testis kanseri riski yükselmektedir. Birinci derece akrabalarında testis kanseri görülen kişilerde hastalığın görülme ihtimali artmaktadır.

Testis kanseri vakalarının birçoğu, ergenlikten sonra ve 40 yaşından genç erkeklerde görülür. Bunun yanı sıra 50 ila 60 yaş arasındaki ikinci bir erkek grubu da testis kanseri için risk altındadır.

Nasıl teşhis edilir?

Testis kanseri olduğu düşünülen testis kitlelerinde tanının desteklenebilmesi için çeşitli tekniklerden faydalanılır. Bunlar arasında skrotal ultrason yer alır. Testiste ele gelen kitlenin testisin kendisinden mi yoksa çevre dokularından mı kaynaklandığını ayırt etmekte kullanılan görüntüleme yöntemidir.

Kan testi yapılabilir. Alfa-fetoprotein (AFP), beta insan koryonik gonadotropin (hCG) ve laktat dehidrojenaz (LDH) gibi yüksek düzeydeki testis kanseri tümör belirteçleri için yapılan değerlendirmede, bu belirteçlerin yükseltilmiş seviyeleri, testis kanserinin belirtileri arasındadır.

Bilgisayarlı tomografi çekilebilir. Testis kanserinin tespit edildiği durumlarda kanserin çevre ve uzak dokulara yayılıp yayılmadığını kontrol etmek için kullanılan görüntüleme yöntemidir.

Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda testis kanseri şüphesinin oluşması durumunda tanının kesinleştirilebilmesi için testisin çıkartılması gerekmektedir.

Nasıl tedavi edilir?

Testis kanserinin hem tanı hem de tedavisi, testisin inguinal orşiektomi denilen, kasık üzerinden yapılacak cerrahi operasyonla çıkarılmasını gerektirir.

İleri veya yüksek riskli kanserli erkeklerde, retroperitoneal lenf nodülü diseksiyonu (abdominal lenf nodlarını çıkarmak için cerrahi prosedür) önerilebilir.

Testis dışına yayılmış kanserli hücreleri tedavi etmek için kemoterapi ilaçları uygulanabilir. Bunun yanı sıra, kimi hastalarda ameliyat sonrasında ek tedavi olarak da kemoterapi uygulanabilir.

Bazı testis kanserli hastalarda radyoterapi kemoterapi veya cerrahi operasyonların beraberinde kullanılabilecek bir tedavi yöntemi olarak uygulanabilmektedir. Ayrıca, metastazları bulunan veya cerrahi için uygun olmayan kimi hastalarda da radyoterapi kemoterapi ile kullanılabilir.

Prof. Dr. Mustafa Sofikerim