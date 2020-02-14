Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerErkek Sağlığı Haberleri Testis tümörleri nasıl tedavi edilir?
14.02.2020 - 11:34 |

Testis tümörleri nasıl tedavi edilir?

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, testis tümörlerinin tanı ve tedavisini sizler için anlattı.

Testis tümörleri nasıl tedavi edilir?

Testisler, üreme için semen üretimi ve erkeklik hormonu (testosteron) salgılayan organlardır. Testislerde şişlik olarak belirti gösterir. Fiziksel muayene ve ultrason teknikleri ile teşhis edilir. Bazı durumlarda MR da istenebilir.

Testis tümörlerinin tedavisi cerrahi olarak çıkarılmasını gerektirir. Patoloji sonucuna göre ek tedaviler uygulanabilir. Testis kanseri, her ne kadar nadir sayılabilecek kanserlerden biri olsa da, 35 yaşın altındaki erkeklerde en sık görülen kanser türüdür.

Testis kanseri olan bir erkekte aile öyküsü önemlidir. Eğer ailede baba veya kardeşte daha önce kanser öyküsü görülmüşse daha dikkat edilmesi ve her sene gerekli testlerin ihmal edilmeden yaptırılması gereklidir.

Çoğu testis kanseri cerrahi ve kemoterapi ile tedavi edilebilir ve genel olarak iyileşme oranları yüksektir. Testis kanserlerinin çoğu, sperm üretiminde kullanılan ve “germ hücreleri” adı verilen hücrelerden meydana gelir.

Belirtileri nelerdir?

Belirtileri testislerde ağrısız kitledir. Çoğu testis kanseri ağrıya neden olmaz, ancak hastaların yüzde 30 ila 40'ında ağrı meydana gelebilir. Herhangi bir testis sertliği durumunda en kısa sürede bir uzmana gidilmesi tavsiye edilmektedir. Testis kanserinin diğer semptomları şunlardır: Memelerde büyüme ve ağrı, sırt ağrısı, boyun ağrısı veya kitle, istemsiz zayıflama ve halsizliktir. Testis kanserinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bazı faktörler testis kanseri ile ilişkilidir. Risk faktörleri şunları içerir:

Doğuştan gelen yapısal bir bozukluk olan inmemiş testis hastalarında testis kanseri görülme 4 ila 8 kat ihtimali artar. Ailesinde kleinefelter sendromlu birey bulunan kişiler ile down sendromu, androjen duyarsızlık sendromu gibi kimi genetik hastalıklarda testis kanseri riski yükselmektedir. Birinci derece akrabalarında testis kanseri görülen kişilerde hastalığın görülme ihtimali artmaktadır.

Testis kanseri vakalarının birçoğu, ergenlikten sonra ve 40 yaşından genç erkeklerde görülür. Bunun yanı sıra 50 ila 60 yaş arasındaki ikinci bir erkek grubu da testis kanseri için risk altındadır.

Nasıl teşhis edilir?

Testis kanseri olduğu düşünülen testis kitlelerinde tanının desteklenebilmesi için çeşitli tekniklerden faydalanılır. Bunlar arasında skrotal ultrason yer alır. Testiste ele gelen kitlenin testisin kendisinden mi yoksa çevre dokularından mı kaynaklandığını ayırt etmekte kullanılan görüntüleme yöntemidir.

Kan testi yapılabilir. Alfa-fetoprotein (AFP), beta insan koryonik gonadotropin (hCG) ve laktat dehidrojenaz (LDH) gibi yüksek düzeydeki testis kanseri tümör belirteçleri için yapılan değerlendirmede, bu belirteçlerin yükseltilmiş seviyeleri, testis kanserinin belirtileri arasındadır.

Bilgisayarlı tomografi çekilebilir. Testis kanserinin tespit edildiği durumlarda kanserin çevre ve uzak dokulara yayılıp yayılmadığını kontrol etmek için kullanılan görüntüleme yöntemidir.

Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda testis kanseri şüphesinin oluşması durumunda tanının kesinleştirilebilmesi için testisin çıkartılması gerekmektedir.

Nasıl tedavi edilir?

Testis kanserinin hem tanı hem de tedavisi, testisin inguinal orşiektomi denilen, kasık üzerinden yapılacak cerrahi operasyonla çıkarılmasını gerektirir.

İleri veya yüksek riskli kanserli erkeklerde, retroperitoneal lenf nodülü diseksiyonu (abdominal lenf nodlarını çıkarmak için cerrahi prosedür) önerilebilir.

Testis dışına yayılmış kanserli hücreleri tedavi etmek için kemoterapi ilaçları uygulanabilir. Bunun yanı sıra, kimi hastalarda ameliyat sonrasında ek tedavi olarak da kemoterapi uygulanabilir.

Bazı testis kanserli hastalarda radyoterapi kemoterapi veya cerrahi operasyonların beraberinde kullanılabilecek bir tedavi yöntemi olarak uygulanabilmektedir. Ayrıca, metastazları bulunan veya cerrahi için uygun olmayan kimi hastalarda da radyoterapi kemoterapi ile kullanılabilir.

Testis tümörleri nasıl tedavi edilir

Prof. Dr. Mustafa Sofikerim

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde fikir çatışması içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda endişe içinde olacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. . Parasal konularda daha dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Akşam saatlerinde yaratıcı uğraşlar söz konusu olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işleri sağlamlaştırmak için elinizden geleni yapacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde iletişim problemlerinden kaynaklı huzursuzluk yaşayabilirsiniz.  Ani tepkiler verebilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde sanatsal uğraşlarda bulunabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde hareketli bir gündeminiz olabilir. Sabah saatlerinde iletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Yakın çevrenizle ilgili gelişmelerden etkilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fazla çatışma içinde olmamaya özen gösterin. Dedikodulara kulak asmamanızda fayda var. İlerleyen zamanlarda sezgilerinize daha fazla güvenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizi aşk ilişkiniz oluşturabilir. Sabah saatleri yaşayacağınız fikir çatışmaları sizi biraz rahatsız edebilir. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ön plana koyabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğini işleri tercih edebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ellerinizi kirleteceksiniz. Akşam saatlerinde daha hayalci olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularda iletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Geçmişe ait konularda abartılı tavırlar keyfinizi kaçırabilir. Üzerinde çalıştığınız işlerde ilerleme ve büyüme elde etmek için çaba sarf edebilirsiniz. Yeni temeller atıp, işlerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz.  İlerleyen zamanlarda yaratıcı işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sorumlu olduğunuz konularda çok fazla yazışma ve konuşma içinde olabilirsiniz. İletişim problemlerine dikkat edilmesinde fayda var. Zaman zaman fikir çatışmaları yaşanabilir. Uğraştığınız işlerin sağlam olması için elinizden geleni yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı ve keyifli koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel yeteneklerinizi kullanarak işlerinizde gelişme sağlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi ifade etmek ve yaratıcılığınızı kullanmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Maddi konularla ilgili başkalarından alacağınız destekler size farklı bakış açısı katabilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel önem verdiğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerin de fikirlerde abartı söz konusu. İletişimden doğan sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bedeninizle ilgili konuları ihmal etmemeye özen gösterin. İmaj değişikliği yapacağınız zamanlar var. İlişkilerinizde kendinizi daha hayalperest hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde fikir çatışmasına girmemeye özen gösterin. Bilemediğiniz konularda dolayı yaşayacağınız anlaşmazlıklar gün boyu canınızı sıkabilir. Gizli kalan olaylarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda temel atmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde yaratıcı ve keyif aldığınız şeylerle uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeni hedefler koyabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların daha fazla içine girip, başarılı olmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde yaşayacağınız fikir çatışmaları keyfinizi kaçırabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanmak ve göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için ellerinizi kirletmekten çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizle fikir çatışmasına girmemeye özen gösterin. Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin. İlerleyen zamanlarda sezgileriniz size yol gösterecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için heves duyuyor olabilirsiniz. Özgürleşme isteği içinde yeni planlar yapabilirsiniz. Akademik konula gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bütünü daha rahat görebileceksiniz. Yabancılarla ilgili konularla ilgili uğraşlar içinde olabilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Bükre İkizer
Bükre İkizerSevgililer Günü Stili
Ayşegül Kartal
Ayşegül Kartalİlk 14 Şubat yangını….
Şaduman Canan Karakul
Şaduman Canan KarakulCem Yılmaz Serenay Sarıkaya ilişkisinin numerolojisi
Nesrin Sürer
Nesrin SürerAkne izleri ve lekelerden kurtulma
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaMeme asimetrisi
Uzm Dyt Elif Erkin
Uzm Dyt Elif ErkinDiyetisyen ve psikolog gözüyle depresyon tedavisi
Zeynep İşman
Zeynep İşman"Cezalısın, git odana televizyon izle!"
Betül Yergök
Betül YergökSevgililer Günü: Erkeklere mektup
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu Özkal
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu ÖzkalSevgini göstermenin 5 yolu
Berna Türköver
Berna TürköverKurumsal koçluk nedir?
En Çok İzlenen Videolar
Saç lazeri tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlerSaç lazeri tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler
Hydrafacial uygulaması nasıl yapılır?Hydrafacial uygulaması nasıl yapılır?
Eda İle Ne Konuştuk? - Adil YıldırımEda İle Ne Konuştuk? - Adil Yıldırım
Constance Leyla ile Sevgililer Günü MakyajıConstance Leyla ile Sevgililer Günü Makyajı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Balgamlı öksürük neden olur, nasıl geçer? Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? - Balgam söktüren bitkiler

Balgamlı öksürük neden olur, nasıl geçer? Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? - Balgam söktüren bitkiler
Testis tümörleri nasıl tedavi edilir?

Testis tümörleri nasıl tedavi edilir?

Makat kanaması neden olur?

Makat kanaması neden olur?

Cinsel farklılaşma anne karnındayken başlıyor

Cinsel farklılaşma anne karnındayken başlıyor

Sıradaki Haber