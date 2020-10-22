Tetanoz Aşısı Kaç Yıl Korur? Tetanoz Aşısının Geçerlilik Süresi

Tetanozdan korunmak için en önemli ve en doğru yol aşı olmaktır. Özellikle düzenli olarak yapılacak tetanoz aşısı ile bundan kurtulmak ve korunmak mümkün. Özellikle farklı dozlarda yapılan ve düzenli şekilde gerçekleştirilen tetanoz aşısı, farklı yıllar bazında koruma imkanı vermektedir.



Tetanoz Aşısı Kaç Yıl Korur?



Yaşanabilecek olası enfeksiyon sorunlarına karşı tetanoz aşısı yapılır. Aynı zamanda olası durumlara karşı da tetanoz aşısı yapılabilmektedir. Bu durum doz miktarına bağlı olarak farklı yıllar kapsamında özellikle hamileleri koruma altına alır.



- Tek doz ile tetanoz aşısının koruyuculuk süresi bulunamaz.

- 2. doz tetanoz aşısı ise 1 ila 3 yıl arasında koruma sağlar.

- 3. doz tetanoz aşısı 5 yıla kadar koruma imkanı verir.

- 4. doz yapılacak aşı ise 10 yıl kadar koruma imkanı sağlar.

- Özellikle 5. doz ile beraber bir kadını doğurganlık süresi boyunca tetanoz aşısı korur.



Görüldüğü üzere farklı doz üzerinden yapılan tetanoz aşısı farklı yıllar bazında koruma imkanı sağlamaktadır. Genel olarak ise hamile olmayan birini tetanoz aşısı ile korunması 5 ile 10 yıl arasında değişkenlik göstermektedir. Ancak yine de 5 yıldan sonra tedbirli olunmalı ve tetanoz aşısı yaptırılmalıdır.



Böylece olası paslanmış herhangi bir metal ya da çivi gibi benzeri tehlikeli durumlarda yaşanacak sorunlara çözüm imkanı elde edilebilir. Meydana gelebilecek hastalıklara karşı korunma önlemi alabilmek için tetanoz aşısı günümüzde önceden yapılmaktadır. Bu doğrultuda yetişkin bir insan tetanoz aşısı yaptırdığı zaman 5 yıla kadar koruma olanağı tanıyor.