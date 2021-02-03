Tıkalı Burun Nasıl Açılır? Tıkalı Burnu Açmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Burun tıkanıklığını açmak için bazı doğal yöntemler ve ilaçlar bulunur.

Tıkalı Burun Nasıl Açılır?

Burun nefes almamıza yardımcı olan bir bölgemizdir. Burnun tıkandığı durumlarda nefes alma da zorluk yaşanabilir. Burnun tıkanmasına sebep olabilecek durumlar;

l Geniz etinde şişme

l Burunda iltihaplanma

l Soğuk algınlığı

l Gribal enfeksiyon

l Sinüzit

l Saman nezlesi

Öncelikle tıkalı burnun neden tıkandığı hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Tıkalı burnun belirtileri arasında birçok durum bulunur. Ağız açık uyuma, horlama ve devamlı bir yorgunluk hissi tıkalı burun belirtileri arasında yer alır. Burun tıkanıklığı yaşayan kişilerde hapşırma ve burun akıntısı gözlemlenir.

Tıkalı burun nasıl açılır sorusu, bu sorunu yaşayan kişiler tarafından defalarca sorulur. Öncelikle doktora muayene olmak ilk yapılması gerekendir. Sağlık kuruluşlarına gidilmesi durumunda, burnun neden tıkandığı hakkında bilgi sahibi olunur. Burun tıkanıklığı için kullanılan birçok sprey bulunuyor. Burun spreyleri, tıkanan burnun en kısa süre içinde açılmasını sağlıyor.

Tıkalı Burnu Açmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Burnun tıkanması bazen insanları zor durumda bırakabiliyor. Burun tıkanıklığı yaşandığında, bu duruma neyin sebep olduğu tespit edilmelidir. Alerjisi olan kişilerin de soğuk algınlığı rahatsızlığı yaşayan kişinin de burnu tıkanır. Fakat bu iki sağlık sorununun birbiriyle pek bir benzerliği bulunmaz. Tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi için, sorunun neyden kaynaklandığı tespit edilmesi gerekir.

Tıkalı burnun açılması için uygulanabilecek birçok doğal yöntem bulunuyor. Bu yöntemler;

l Zencefil, nane veya zerdeçal çayı içilmesi

l Sigara kullanımının minimuma indirilmesi ve sigara içilen ortamlardan uzak durulması

l Bol su tüketimi

l Tuz su karışımıyla burnun temizlenmesi

l Buruna zeytinyağı damlatmak

l Lavanta Çiçeği

l Buruna masaj yapılması

l Nemli havalı ortamda bulunmak

Tıkalı burnun doğal yollarla açılması mümkün olabilir. Yaşanılan bu sağlık probleminde uzman doktorlar her zaman kesin tanı koyarak tedavi yöntemlerini değiştirebilir. İmkan bulunmayan durumlarda doğal yöntemler kullanılarak burnun açılması sağlanır. Burun tıkanıklığı çok ciddi bir sağlık sorunu olarak görülmez. Rahatsız edici bir durum oluşturulduğunda daha detaylı olarak kontrolleri yapılabilir. Uzman doktorlar sebep olan durumlara göre, tedavi yöntemleri uygulayarak burun tıkanıklığı giderilir.