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15.10.2020 - 16:52 |

Tıp dünyası canlı derslerde buluşacak

Dünya Canlı Nörovasküler Konferansı pandemi nedeniyle bu yıl online buluşmaya hazırlanıyor. Beyin krizi (beyin damar tıkanmaları veya kanamalarına bağlı inme, felç) olarak bilinen hastalıkların tedavisinde kafatası açılmadan bıçaksız müdahale imkanı sunan “Girişimsel Nöroradyoloji” (Nöroendovasküler Cerrahi) alanındaki son gelişmeler uluslararası olarak düzenlenen World Live Neurovascular Conference (WLNC - Dünya Canlı Nörovasküler Konferansı) toplantısında anlatılacak. Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek kongreye, dünya çapında büyük başarılara imza atan Türk bilim insanları öncülük edecek

Tıp dünyası canlı derslerde buluşacak
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Bu yıl pandemi nedeniyle ilk kez 23-24 Ekim 2020 tarihlerinde online olarak düzenlenecek olan WLNC Konferansı’nda  katılımcılar, kasık damarından girilerek yapılan endovasküler (kapalı) beyin ameliyatlarını canlı olarak izleyebilecek.

Toplantıda, en yüksek teknolojiyle ve bıçaksız ameliyatlarla, beyin damar baloncukları, damar yumakları ve beyin damar tıkanıklıkları gibi ciddi beyin damar hastalıklarının tedavisi canlı olarak yapılırken en son kanıta dayalı veriler sunulacak ve 72 farklı ülkeden 12 bin hekim bu ameliyatları seyrederek eğitim alacak.

Girişimsel Nöroradyoloji alanında dünyada Türkiye’yi lider konumda tutan Türk hekimleri  Prof.Dr. Işıl Saatçi, Prof.Dr. Saruhan Çekirge, Prof.Dr. Civan Işlak, Prof.Dr. Naci Koçer ve Prof.Dr. Osman Kızılkılıç, ABD, Çin, Fransa, Arjantin’den doktorlarla birlikte geliştirdikleri ve tıp literatürüne giren tedavi yöntemlerini WLNC Kongresi'nde anlatacaklar.

Canlı ameliyatlarla zor vakalarda yeni yol haritaları belirlenecek

Toplantıda, beyin damar hastalıkları olan hastalar için yeni çözüm yolları, örnek vakalar üzerinden canlı yayında yapılacak operasyonlarla gösterilecek. Her yıl farklı bir kıtadaki ülkeden canlı olarak vaka üzerinde gösterilen bu işlemler bu kez, sanal ortamdan herkesin ücretsiz olarak kayıt yaptırarak katılabileceği şekilde gerçekleştirilecek.  Sanal kongreye gerçek zamanlı olarak katılamayanlar, kaydedilen videoları istedikleri zaman izleyebilecekler.

Tıp dünyası canlı derslerde buluşacak

Gerçek zamanlı olarak www.wlnc.org adresinden izlenebilecek yüksek çözünürlüklü akış teknolojisi kullanarak, kaliteli görüntülerle canlı yayında birçok farklı ve zor vaka ameliyat edilecek. Canlı vakalar sırasında, teknik ipuçları ve püf noktaları verilecek. Tedavi yöntemleri ve farklı tedavi teknikleri, dünyanın her yerinden deneyimli bilim insanlarının örnek vaka sunumları eşliğinde tartışılacak.

Dünya çapında binlerce bilim insanının katılması bekleniyor

72 farklı ülkeden 12 bin üzeri kayıtlı katılımcının bulunduğu uluslararası bu önemli etkinlikte, seçilmiş hastaların kapalı damar içi beyin operasyonları gerçekleştirilecek. Etkinliğe, beyin cerrahları, girişimsel nöroradyologlar, nörologlar, endovasküler cerrahlar olmak üzere bu alana ilgi duyan sağlık profesyonelleri katılacak.

2013 yılından bu yana dünya çapında organizasyonları ile girişimsel nöroradyoloji alanındaki son gelişmelere öncülük eden WLNC, bu sene de mevcut ve gelişmekte olan tekniklerin ve teknolojilerin pratik uygulamaları, dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden ve tıp merkezlerinden canlı vaka sunumları eşliğinde yapılmasını sağlayacak.

İngilizce gerçekleştirilecek olan toplantıya katılanlar, gerçek zamanlı geri bildirim yapabilecek. Bu sayede eğitim ve tedavide en iyi sonuçların alınması ve geliştirilmesi sağlanacak.

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