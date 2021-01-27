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27.01.2021 - 14:49 |

Tırnak Batmasına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Evde Tedavi Mümkün Mü?

Tırnak batması, kişilere en çok acı veren rahatsızlıklardan bir tanesidir. Yaşam kalitesini oldukça düşüren bu hastalık için uygulanan birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Tırnağın yumuşak ete ya da köşe kısımlara batması ile gerçekleşen bu hastalıkta, parmakta enfeksiyon, kızarma, şişme gibi belirtiler bulunmaktadır. Peki, tırnak batmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde tedavi mümkün mü? İşte, detaylar.

Tırnak Batmasına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Evde Tedavi Mümkün Mü?
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Tırnak batması için evde uygulanan bazı yöntemler etkili olabilmektedir. Fakat ağrının şiddeti ve enfeksiyon çok fazla ise tıbbi müdahale gerektirebilir. Tırnak batması yaşayan kişilerde diyabet, kan akışının zayıflamasına sebep olan bir hastalık ya da damar sertliği mevcutsa, batmanın sebebi bu hastalıklar da olabilmektedir.

 Tırnak Batması Belirtileri Nelerdir?

Tırnak batması problemlerinde en sık gözlemlenen belirti ağrı semptomlarıdır. Parmağa dokunmakla beraber ağrının şiddetinde artma gözlemlenebilir.

Tırnak yatağında meydana gelen hassasiyet,

Tırnağın etrafında oluşan kızarıklık,

Tırnak çevresinde gözlemlenen şişme,

Tırnak çevresinde oluşan akıntı ve ısı artışı şeklindedir.

Eğer belirtiler aşağıdaki şekilde gözlemleniyorsa doktora başvurmada fayda vardır:

Parmakta ciddi derecede rahatsızlık ve ağrı hissi,

Tırnak yatağında oluşan irin ya da yayılma eğilimi göstermekte olan kızarıklık,

Kan akışını engelleyebilecek olan diyabet, ateroskleroz veya başka bir sağlık probleminin varlığı.

Tırnak Batmasına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

 Tırnak batması oluştuğu andan itibaren tedavi uygulanması oldukça önemlidir. Tırnak batması ciddiye alınmadığı taktirde dışarıdan yapılan ilaç tedavileri işe yaramayabilir ve doktor tırnak çekimi kararı alabilir. Bu sebeple belirti oluştuğu andan itibaren tedavi etmekte fayda vardır. Hafif olarak seyreden vakalarda evde tedavi yöntemleri mevcuttur.

 Tırnak batmasının hızlı bir şekilde geçmesini sağlamak için bazı önlemler alınabilir. Bu önlemler:

Ayak tırnağının altına konulabilecek olan mumlu diş ipleri ya da pamuk koymak, iyileşmeye yardımcı olabilmektedir. Ayaklar günde üç defa ve 20 dakika ılık suda bekledikten sonra, batan tırnağın köşelerine bu malzemeleri koymak tırnağın ete girmesini önleyecektir.

Tırnaklar kesilmemeli ve batma geçene kadar beklenmelidir.

Bu süreçte antibiyotik içerikli kremlerin kullanılması olası enfeksiyonların önüne geçmede yardımcı olacaktır.

Ayakkabı seçimlerine dikkat edilmeli ve rahat ayakkabılar seçilmelidir. Tırnak batması problemi ortadan kalkana kadar, önü açık ayakkabıların tercih edilmesi, iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

İbuprofen, naproksen sodyum ve asetaminofen gibi ağrı kesicilerin kullanılması ayakta meydana gelen ağrıların hafiflemesine yardımcı olacaktır.

 Evde Tedavi Mümkün mü?

 Ciddi seyreden tırnak batması vakalarında cerrahi müdahale gerekebilirken, hafif seyreden tırnak batması vakaları evde tedavi edilebilmektedir. Evde tedavi yöntemleri ise şu şekildedir:

Sabunlu Sıcak Su Banyosu: Tırnak batmasından etkilenmiş olan ayağın suya sokulması, ağrıların hafiflemesine ve şişliğin azalmasına yardımcı olabilmektedir. Ayağı günde 3 defa ve her seferinde 20 dakika kadar sabunlu ve ılık bir suda bekletmek faydalı olabilmektedir. Sabun seçiminde ise zeytinyağından üretilen kastilya sabunu iyi bir tercihtir. Hazırlanılan suyun içerisine epsom tuzu ilave etmek de rahatlama hissi verecektir. Epsom tuzları, doğal olarak kendiliğinden oluşan ve içeriğinde magnezyum sülfat bulunan tuzlardır.

Elma Sirkesi: Bilimsel olarak deliller yeterli olmasa da, elma sirkesinin ağrı azaltıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Tırnak batması tedavisi için, yaklaşık bir kova ılık su içerisine yarım çay bardağı kadar elma sirkesi eklenir ve etkilenmiş olan ayak 20 dakika hazırlanan su içerisinde bekletilir. Uygulama bittikten sonra ayak iyice kurulanmalıdır.

Rahat Çorap ve Ayakkabı Giymek: Ayağa dar gelen ve sıkan çoraplar ve ayakkabılar, parmak uçlarında sıkışmaya sebep olabilmektedir. Bu sıkışma ise tırnaklarda batmaya sebep olmaktadır. Tırnağın gelişimini engelleyen bu durumun önüne geçilmesi için daha bol olan ve ayağı sıkmayan ürünler tercih edilmelidir. Tedavi sürecinde ayakkabı ve çorap giymek yerine sandalet ve terlikler tercih edilmelidir.

Batık Tırnak Koruyucu: Bu koruyucular parmağın etrafında bir halka şeklinde durabilen ya da parmağa geçirilebilen tasarımlardadır. Batık tırnak koruyucuları genellikle iyileşme sürecini hızlandırabilen ilaçlı jeller ile birlikte satılmaktadır.

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