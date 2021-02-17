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17.02.2021 - 12:44 |

Tırnak İltihabı Nedir? Tırnak İltihabının Nedenleri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Son yıllarda en sık görülen sağlık sorunlarından birisi de tırnak iltihaplanmasıdır. Günlük aktivitelerin yapılmasını engelleyen bu iltihaplanma günlük yaşantıda da pek çok sorun yaratmaktadır. Peki tırnak iltihabı nedir? Tırnak iltihabının nedenleri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır? Sizlere tırnak iltihaplanmasının nedenlerin, ve tedavisini detaylıca derledik.

Tırnak İltihabı Nedir? Tırnak İltihabının Nedenleri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Tırnakların derininde ve kenarlarında oluşan tırnak iltihaplanması tırnaklarda görülen sağlık problemlerinden birisidir. Tırnaklarda oluşan iltihaplanmalar için tedavi yöntemleri de mevcuttur.

Tırnak İltihabı Nedir?

Tırnakların kenarlarında veya alt kısmında cerahat birikmesi durumuna tırnak iltihaplanması denir. Ufak kesikler veya sıyrıklar sonucunda tırnakların iç kısımlarına bakteriler yerleşebilir. Bu da tırnaklarda kızarıklıklar meydana getirir. Ağrı yapan tırnak iltihaplanması en çok ayak baş parmaklarında görülmektedir. Diğer tırnaklarda nadir olarak görünse de görünme olasılığı da bulunmaktadır.

Tırnaklarda oluşan iltihaplanmalar kendiliğinden geçmemektedir. Bu nedenle mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilmediği durumda ise bu sorun giderek artabilir. B sebeple kesinlikle geciktirilmemesi gereken bir durumdur ve mutlaka doktora başvurulması gerekir.

Tırnak İltihabının Nedenleri Nelerdir?

Tırnak iltihaplanmasının pek çok farklı sebepleri olabilir. Bu sebepler şunlardır:

- Vücudun bağışıklık sistemi vücuda giren mikroorganizmalara karşı koruma sağlamaktadır. Bu mikroorganizmalar vücuda girdikten sonra bağışıklık sistemi tarafından ortadan kaldırılmadığı durumda pek çok yere bulaşmaktadır. Tırnak bölgesindeki iltihaplanmalar ise çok sık görülen bir durumdur. Bu nedenle bağışıklık sisteminin eksik olması tırnak sağlığını da riske sokmaktadır.

- Tırnak yapısındaki bozukluklar iltihaplanma riskini arttırmaktadır. Genetik olarak da bu iltihaplanmalar görülebilir.

- Yanlış ayakkabı kullanımı ayak tırnaklarında hasarlara neden olabilir. Bu durum özellikle ayak yapısı pençeli olan kişilerde görülmektedir.

- Tırnak temizliğine önem verilmemesi tırnak iltihaplanmasının başlıca nedenlerinden olmaktadır. Bu nedenle tırnakların yeteri kadar temiz tutulmaması durumunda iltihaplanmaların görülmesi olasıdır.

- Kullanılan çorapların uzun süre değiştirilmeden kullanılması tırnaklarda enfeksiyon oluşumuna sebep olmaktadır. Bu nedenle tırnak temizliğinin yanında giysilerinde temiz tutulmasına özen gösterilmesi gerekir.

Tırnak İltihaplanmasının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tırnaklarda iltihaplanmasının tedavisi için iltihaba neden olan etkenin belirlenmesi gerekir. Uygun olmayan bir tedavi bölgedeki iltihaplanmanın daha da kötüleşmesine neden olabilir. Tırnak iltihaplanmasının tedavisi için yapılması gereken ilk şey bir dermatoloji uzmanına görünmektir. Doktorların vereceği tedavi yöntemleri kullanılarak iltihaplanmadan kısa sürede kurtulmak mümkündür.

Tırnak iltihaplanmasını engellemek için öncelikle bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerekir. Ayrıca tırnağa bir cisim batması durumunda ise iltihaplanma ilerlemeden bu bölgenin tedavi altına alınması çok önemlidir. Oluşan yara ve çevresi temizlenerek iltihabın oluşumu engellenebilir.

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