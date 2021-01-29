Tırnak İzi Nasıl Geçer? Yüzeki Ve Ciltteki Tırnak İzleri Nasıl Kapatılır?

Genel olarak yüz ve kol bölgesine uygulanan darbeler nedeniyle, cilt üzerinde tırnak izleri meydana gelir. Uzun tırnaklardan yanlışlıkla gelen durumlar ya da hayvan severken tırnak iziyle oluşan görüntü hoş olmayan bir etki oluşturur. Tırnak izleri geçicidir ve belli bir zaman içerisinde kendiliğinden ortadan kaybolur. Ancak özellikle yüz söz konusu olduğunda daha hızlı çözüm yöntemleri vardır.



Tırnak İzi Nasıl Geçer?



Pek çok insanın kabusu olan tırnak izi nasıl geçer sorusu internetten çok sık araştırılıyor. Özellikle doğal yöntemler ışığı altında bu sorunun nasıl çözüleceğine dair bilgi alınmaya çalışılmaktadır. Daha çok estetik açıdan kötü bir görünüm oluşturması nedeniyle, kısa sürede tırnak izini ortadan kalkabilmesi için belli başlı bazı yöntemler kullanmak mümkün.



- Aktar ya da eczanelerden elde edilecek kantaron yağı, ilgili bölgeye düzgün şekilde sürülebilir ve kullanılabilir.

- Yine eczanelerden temin edecek özel kremler değerlendirilebilir. Bir eczacıya danışmak suretiyle bilgi alınarak buna uygun krem değerlendirilebilir.

- Ayrıca doktora başvurmak suretiyle yine kullanılacak olan merhemler, yüz ve kol bölgesindeki tırnak izlerini kısa sürede ortadan kaldırabilir.



Genel olarak bu yöntemleri uygulamak suretiyle, herhangi bir iz kalmadan tırnak etinin tamamen ortadan kalkması mümkün.



Yüzdeki Tırnak İzleri Nasıl Kapatılır?



Yüz bölgesinde uygulanacak belli başlı bazı bitkisel yöntemler, tırnak izlerini kısa bir sürede kapatabilmektedir.



- İlgili bölgeye zeytinyağı sürülebilir.

- Bir beze sarmak suretiyle buz küpleri tırnak etinin olduğu noktada gezdirilebilir.

- E vitamini yağları ciltteki hasarı dokuları onarabilir.

- Bir limonu ortadan ikiye bölünmek suretiyle tırnak izinli olduğu noktaya sürmek iyi gelebilir.



Özellikle tırnak izi göz bölgesinde oldukça kötü bir görüntü oluşturur. Kadınların istemediği bu kötü görüntüyü yok edebilmek için yukarıdaki yöntemler kullanılabilir.



Ciltteki Tırnak İzleri Nasıl Kapatılır?



Bitkisel açıdan birçok farklı kaynağı ciltteki tırnak izleri için kullanmak mümkün. Bu konuda hem yüz bölgesinde hem de cildin farkın kısımlarındaki tırnak izleri adına ortak olarak birçok yöntem öne çıkıyor. Bunlar içerisinde kantaron yağı, zeytinyağı, krem ve merhemler ile beraber E vitamini yağları ve limon gibi birçok unsur değerlendirilmektedir. Özellikle en kolay yöntemlerden biri buz tedavisidir. Tırnak izinin ilk ortaya çıktığı andan itibaren buz tedavisi oldukça etkilidir.