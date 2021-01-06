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06.01.2021 - 09:24 |

Tiroid Belirtileri Nelerdir? Tiroid Nodülleri Ve Tiroid Kanseri Belirtileri Ve Tedavisi

Vücutta oluşan herhangi bir şişlik, ağrı ve ya yara bazı hastalıkların habercisi olabilir. Bu nedenle hastalıklar hakkında bilgi sahibi olunması çok önemlidir. Özellikle tiroit hastalığı ve tiroit kanserinde başta verilen belirtiler önem taşımaktadır. Tiroit belirtileri nelerdir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Tiroid Belirtileri Nelerdir? Tiroid Nodülleri Ve Tiroid Kanseri Belirtileri Ve Tedavisi
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Tiroit bezinin iyot kullanarak yaptığı hormon neredeyse bütün vücut metabolizmasını düzenler. Toplumda her 10 kişiden 3'ünde görülen tiroid genellikle belirti vermez.

Tiroid Belirtileri Nelerdir?

Tiroid bezi iç salgı fonksiyonu olan ve boynun ortasında yer alan yaklaşık 20 gramlık bir organdır. Ayrıca tiroid bezinin iyot yardımı ile oluşturduğu hormon neredeyse bütün vücudun metabolizmasının düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Tiroid bezi hastalıkları ise toplunda her 10 kişiden 3'ünde görülmektedir.

Özellikle tiroid bezi nodüllerinin bir kısmında kanserli yapı gözlenebilir. Ayrıca bu nodüller sonradan da kansere dönebilir. Özellikle tiroid belirtileri arasında yorgunluk, halsizlik ve hızlı kilo değişimleri yer alır. Kişilerde sürekli uyuma isteği oluşur. Depresif bir ruh haline bürünen bu kişiler anksiyete ve panik atak yaşarlar. Kol ve bacaklarında da uyuşma ile karıncalanma hissi olan kişilerde cinsel isteksizlik yaşanır.

Tiroid Nodülleri ve Tiroid Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Tiroüd nodülleri tiroid bezi içinde bulunan yumruların ismidir. Bu yumrular tek ve ya çoklu olabilir. Tiroid kanseri genellikle belirti vermemektedir. Özellikle guatr hastalığı için takip edilen hastalarda bu kanser türü teşhis ediebilir. Ayrıca kişiler başka bir hastalık için doktora gittiklerinde tesadüf olarak da bu hastalık bulunabilir.

Tiroid kanseri çok nadiren ses kısıklığı, yutkunmada güçlük ve boyunda kitle gibi belirtiler verir. Ayrıca kişilerde ishal ve ye yorgunluk da olabilir. Tiroid kanserinin tedavisinin yapılabilmesi için erken tanı son derece önemlidir. Tiroid kanserinin en önemli tedavi yöntemi genel olarak cerrahi müdahaledir.

Tiroid Kanseri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kanser türleri arasında en çok tiroid kanseri görülmektedir. Ayrıca tedaviyeen olumlu cevabı da yine tiroid kanseri vermektedir. Ekdokrin kanseri olan tiroid kanseri yirmili yaşlardan sonra görülmektedir. Ayrıca her yıl bin kişiden birinde tiroid nodülü oluştuğu belirlenirken elli bin kişiden birinde de tiroid kanseri yer aldığı görülmüştür. K

adınlarda ise tiroid nodülü erkeklere oranla çok daha fazladır. O nedenle nodüllerin kansere çevirmesi de kadınlarda daha yüksek olur. Bunun yanı sıra tiroid bezlerinde iltihaplar da oluşabilir. Ayrıca hastalığın niteliğine ve süresine göre tiroid kanseri akut, geçici ve ye kronik olabilir. Tiroid kısa süre içinde de geçecektir. Kadınlarda genellikle doğum sonrasında tiroid oluşabilir. Ayrıca hashimoto tiroidi de çok bilinir. Tiroidin en önemli nedenlerinden birisi düzensiz yaşam tarzıdır.

Tiroid Kanserine Neden Olanlar Etmenler Nelerdir?

Tiroid kanserine neden olan pek çok farklı etmek bulunabilir. Özellikle de kişilerdeki boyun ve baş bölgesinin çok sık radyasyona maruz kalması bu kanseri tetikler. Yıllar evvel Rusya'da yaşanan çernobil patlaması faciasından sonra o bölgede yaşayan çoğu kişide de tiroid kanseri görülme oranı artmıştır. Özellikle radyasyon tedavilerine maruz kalmakta tiroid kanseri riskini ciddi oranda arttırmıştır. Tiroid bezi genellikle kanser ile ilgili belirti vermez. O nedenle düzenli olarak tiroid kontrolü yaptırılması da son derece önem taşımaktadır.

Son yıllarda artan teknolojik gelişmeler nedeni ile hastalıklara daha kolay tetkik yapılırken kısa sürede tedavileri de yapılabiliyor. O nedenle tiroid kanseri tedavilerinde önce doğru tanının konulması çok önemlidir. Doğru tanı da ancak belirtilerin gösterilmesi ile konulabilir. Tiroid kanseri hakkında bilgi sahibi olunması son derece önemlidir.

 

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