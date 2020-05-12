Tiroid Bezinin Görevi Nedir? Vücutta Tiroid Bezi Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?

Vücutta İç salgı bezlerinin ürettiği kimyasal maddeler hormonlar olarak bilinmektedir. Pek çok farklı yerde bulunan hormonlar ise sağlık konusunda ciddi bir yer teşkil ediyor. Bu hormonların ortaya çıkabilmesi ve çalışabilmesi için ise tiroit bezlerinin önemli bir görevi bulunmaktadır.



Tiroid Bezinin Görevi Nedir?



Tiroid bezi vücutta iki ayrı hormon yapar ve bu hormonları dolaşıma salgılar. Hormonlardan biri triiodotironin (T3) diğeri ise tiroksin (T4) ismi ile bilinmektedir. Önemli görevleri bulunması ile beraber bu hormonlar sağlıklı bir vücut yapısının oluşmasına olanak tanımaktadır.



- Metabolizmayı düzenler.

- Metabolizma hızını dengede tutar.

- Hipertiroidi hastalığını önler.

- Bağırsak hareketlerinin artarak ishal olmasını önler.

- Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması ile kabızlığın oluşmasına karşı önlem alır.



Bu gibi farklı görevleri ile beraber tiroid bezi İnsan vücudunda önemli bir yer teşkil etmektedir. Düzenli olarak ürettiği iki farklı hormon ile beraber metabolizma üzerinden vücut sağlığını ciddi oranda korumaktadır.



Vücutta Tiroid Bezi Nerede Bulunur ve Özellikleri Nelerdir?



Tiroid bezi boynun ön kısmında yer almaktadır. Bir kelebek görüntüsü ile beraber yetişkin bir insanda 15 ila 25 gram ağırlığına sahip, her biri 3'er cm olan 2 lob şeklinde ifade etmek mümkün. Özellikle T3 ve T4 hormonlarının yapımını sağlamak ile beraber, metabolizma hızının dengede kalmasına imkan vermektedir. Aynı zamanda nörolojik ve Kardiyak fonksiyonlarını kontrol eder.



Sağlıklı ve düzenli çalışma özelliği ile beraber, kalpli bağırsak problemleri karşısında ciddi bir önlem almaktadır. Bu sebepten dolayı insan vücudunda tiroid bezinin sağlıklı kalması çok önemlidir. Özellikleri yoğun şekilde kabızlık ya da ishal gibi durumlar söz konusu olduğu zaman, tiroid bezi problemine ışık tutabilmektedir. Uzman doktor kontrolü altında gerekli tetkikler ve detaylı muayene yapıldıktan sonra eğer uygun görülürse ameliyat gerçekleşebilir.