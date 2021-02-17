Tiroid Testi, Nasıl Yapılır? Tiroid Fonksiyon Testleri Nerede Ve Ne Zaman Yapılır?

TSH, bireylerin sağlıklı bir biçimde yaşamaları için oldukça öneme sahip bir hormondur. TSH testi, kandaki tiroid uyarıcı hormon miktarını yani hipofiz bezinin salgıladığı TSH miktarını ölçer. TSH testi tiroid bezinin ne kadar iyi çalıştığını kontrol etmek için kullanılır.



TSH (Tiroid Uyarıcı Hormon) Nedir?



TSH veya tiroid uyarıcı hormon, insan hipofiz bezi tarafından üretilir. Hipofiz bezi genellikle "ana bez" olarak adlandırılır. Çünkü tiroid dahil diğer hormonları üreten bezleri de kontrol eder. Beynin alt kısmında, burun köprüsünün arkasında, optik sinire çok yakın bir yerde bulunur. Hipotalamus, hipofiz bezini aşırı tiroid uyarıcı hormon üretmesi için bilgilendiren tiroid uyarıcı hormon salgılayan hormon üretir. Tiroid hormon seviyesinin çok düşük olduğunu algılarsa, daha fazla TSH salınır. Eğer tiroid hormon seviyesi yüksek ise, TSH salgılamasını yavaşlatır veya durdurur.



Boynun altındaki tiroid bezi, metabolizmanızı ve diğer vücut fonksiyonlarınızı etkileyen kalsitonin, tiroksin (T4) ve triiyodotiroksin (T3) hormonlarının üretilmesine yardımcı olur. Tiroid, metabolizma ve büyüme dahil olmak üzere bu hormonların salınmasıyla farklı vücut fonksiyonlarını kontrol eder. Hipofiz bezi daha fazla TSH üretirse, tiroid bezi daha fazla hormon üretir. Litre başına normal TSH aralığı olarak 0,4 ila 4,0 mili uluslararası birim olmalıdır.



TSH (Tiroid Uyarıcı Hormon) Testi Nedir?



Tiroid uyarıcı hormon, günümüzde insanların sağlıklı kalması için çok önemli bir hormondur. Tiroid testi, kandaki TSH miktarını ölçer. TSH testi, tiroidinizin gerçekte nasıl çalıştığını anlamak için kullanılır. Hipofiz beziniz tarafından salgılanan tiroid uyarıcı hormonu ölçebilir. Bu test, çok fazla tiroid hormonu veya çok az tiroid hormonu teşhis eder.



TSH (Tiroid Uyarıcı Hormon) Testi Nerede ve Nasıl Yapılır?



Günümüzde TSH testi ilgili tıp kurumlarında yapılabilmekte olup test, doktorun talebi üzerine yapılır ve kan testi ile belirlenir.



TSH (Tiroid Uyarıcı Hormon) Testi Ne Zaman Yapılmalı?



Tiroid muayenesi kişinin hormonal sağlığı için çok önemlidir ve genellikle sabahın erken saatlerinde aç karnına yapılır.



TSH (Tiroid Uyarıcı Hormon) Testi Neden Yapılır?



Tiroid uyarıcı hormon testi, kandaki TSH miktarını ölçer. Genellikle guatr veya nodüler tiroid hastalığınız varsa, tiroid hastalığının bilinen veya şüphelenilen semptomları varsa, doktorunuz bu testi isteyebilir. TSH seviyeleri gün boyunca değişir, bu nedenle bu testi sabah erken saatlerde yapmak en iyisidir.