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21.10.2020 - 16:53 |

Tokluk Şekeri Kaç Olmalı? Kaç İse Normal, Kaç İse Tehlikelidir?

Tokluk şekeri aynı zamanda tokluk kan şekeri olarak da bilinmektedir. Eksiklik ya da fazlalığı ciddi risk faktörleri ortaya çıkaran bu durum için, belirli değer aralığının bilinmesi gerekir. Peki, tokluk şekeri kaç olmalı? Kaç ise normal, kaç ise tehlikelidir? İşte merak edilen miktar ve değer aralığı.

Tokluk Şekeri Kaç Olmalı? Kaç İse Normal, Kaç İse Tehlikelidir?
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Özellikle kalp hastalığına yakalanma riski, yüksek tansiyon ya da beyin kanaması gibi birçok tehlikeli faktör tokluk şekeri üzerinden ön plana çıkmaktadır. O yüzden tokluk şekerinin ne kadar olması gerektiği ya da yükseklik ve düşüklüğünün iyi bilinmesi büyük bir öneme sahip.

Tokluk Şekeri Kaç Olmalı?

Tokluk kan şekeri kişinin yemek yedikten 2 saat sonraki kan şekeri miktarı olarak ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda tokluk şekerinin ölçülebilmesi için test yapılmaktadır. Böylece hastalık riskinin belirlenmesi ve kan şekerinin değeri ortaya çıkarılır.

Yemeğe başlandıktan tam 2 saat sonra yapılan ölçüm ile beraber normal tokluk şekeri değeri 80 ila 140 mg/dl arasında olması gerekmektedir. Yani sağlıklı ve normal değer olarak bu değer aralığı baz alınır. Şeker yükleme işlemi ile gerçekleştirilen tokluk kan şekeri testi, mutlaka 140 mg/dl’nin altında olması gerekmektedir.

Tokluk kan şekerinin yükselmesi ciddi risk faktörleri ile karşı karşıya bırakabilmektedir. Eğer yapılan ölçümler ve testler neticesinde tokluk kan şekeri 200 mg/dl’nin üzerinde çıkarsa, o vakit şeker hastalığı varlığından şüphelenmek mümkün hale gelmektedir. Aynı zamanda eğer tokluk kan şekeri 14 ve 199 mg/dl arasında ise o zaman gizli şekerden bahsetmek mümkün.

Ağızda kuruluk, sık idrara çıkma, çok su içme isteği, yorgunluk ve halsizlik ile görme bozukluğu gibi birçok durum şeker hastalığın belirtileri olarak öne çıkar. Yani böyle durumlarda tokluk kan şekeri çok düşük seviyelerde veya çok yüksek seviyelerde dolaşmaktadır.

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