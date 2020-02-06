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06.02.2020 - 14:43 |

Tommy Hilfiger İlkbahar 2020 Koleksiyonu’nu tanıttı

Dünyada, lüks giyim, tasarım ve yaşam tarzı ürünleri alanında en tanınmış gruplardan biri olan PVH grup çatısı altındaki Tommy Hilfiger, yeni koleksiyonunu basın, influencer ve ünlü simaların katıldığı seçkin bir davetle tanıttı.

Tommy Hilfiger İlkbahar 2020 Koleksiyonu’nu tanıttı

 

Tommy Hilfiger dünyaca ünlü marka elçileri ve kendisi gibi güçlü markalarla işbirliği doğrultusunda ortaya çıkardığı koleksiyonlar ve defileleri ile gündem yaratıyor.

Bu yıl yine TommyXLewis koleksiyonu ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan markanın tanıtım etkinliğine, ilgi alanında “moda” olan ve çok sayıda kişi tarafından takip edilen ünlü isim katıldı.

Yeni sezonda küresel marka elçileri ve önemli markalarla işbirliği doğrultusunda tanıtacağıı koleksiyonlar konusunda da merak uyandıran Tommy Hilfiger’ın İlkbahar 2020 Koleksiyon tanıtımına; Mert Aslan, Koray Caner, Cansu Akın, Bedirhan Soral, Nilay Yalçınkaya, Zeynep Özbayrak, Uğur Kıral, Zuhal Okçu, Burçin Ünaldı, Nil Ertürk, Gülşah Çiftçi gibi isimler katıldı ve koleksiyonları yakından inceledi.

Tommy Hilfiger, seçkin lisansörleri aracılığıyla gözlük, saat, parfüm, mayo, çorap, küçük deri eşyalar, ev eşyaları ve valiz gibi tamamlayıcı yaşam tarzı ürünleri de sunuyor.

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