Tommy Jeans'ten sürdürülebilir denimler

TOMMY JEANS koleksiyonunun büyük kısmı, tekstildeki atıkla mücadele amacıyla geri dönüşümlü malzemenin kullanılabileceği şekilde tasarlandı. Örneğin, %100 geri dönüştürülmüş denim stillerinde hazır giyim sektöründen toplanan koton parçalarının ve otelcilik sektöründen yatak çarşaflarının yenilikçi bir yöntemle harmanlanmasıyla üretilen kumaşlar ve geri dönüştürülmüş pet şişelerden elde edilen iplikler kullanılıyor. Sezonun yeni lanse edilen minik çizgi film karakteri işlemeli ikon stilleri de %100 geri dönüştürülmüş denimden üretiliyor ve tek başına giyilebildikleri gibi cesur kombinasyonlarda da kullanılabiliyor. Koleksiyonda ayrıca eşofman altlarında kullanılan organik koton ve %100 geri dönüştürülmüş koton “mom” jean gibi başka sürdürülebilir malzemeler de yer alıyor. Koleksiyon, TOMMY JEANS’in kural tanımaz ruhunu taşırken markanın kaliteden ödün vermeden çevresel etkiyi azaltma misyonunu da sürdürüyor.

İlkbahar 2020 sezonunda lanse edilen ‘Tune Into’ serisini ileriye taşıyan Sonbahar 2020 TOMMY JEANS kampanyasında Sheani Gist, Havana Liu, Lucia Luciano, Wooseok Lee, Ohkemo, Salem Mitchell, G Meyer ve Carlie Hanson gibi müzisyenler, modeller, DJ’ler ve dansçılardan oluşan eklektik ve yaratıcı bir kadro rol alıyor. Eşsiz bir çeşitliliği yansıtan bu yetenekler grubu, kampanyanın duygu boyutunu kendi cep telefonlarıyla yakalayarak kişisel bakış açılarını da katıyor.

Markanın hayranları giderek büyüyen TOMMY JEANS topluluğuna katılmak için @TommyJeans hesabını takip etmeye davet ediliyor. Instagram’daki @TommyJeans hesabı, müzik esintili mirasına uygun olarak 7/24 deneysel içerikler sunarken özgün moda, öz ifade ve etkileşim alanında farklı bir destinasyon olarak sınırları zorluyor. Sosyal medyadaki paylaşımlara #TommyJeans ve #TommyHilfiger etiketleriyle katılabilirsiniz.