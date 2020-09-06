MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerStil Haberleri Tommy Jeans'ten sürdürülebilir denimler
06.09.2020 - 11:25 |

Tommy Jeans'ten sürdürülebilir denimler

Tommy Hilfiger, markanın ‘hiçbir şeyi boşa harcamayan ve herkesi kucaklayan’ moda yaratma misyonunu ileriye taşıyan Sonbahar 2020 TOMMY JEANS koleksiyonunu tanıttı. TOMMY JEANS koleksiyonları sürdürülebilirlik yönünde atılan adımlarla genişlerken bu sezon tasarım ve üretim sürecinin her aşamasına yenilikçi malzeme ve üretim yöntemleri entegre ediliyor.

Tommy Jeans'ten sürdürülebilir denimler
ABONE OL

TOMMY JEANS koleksiyonunun büyük kısmı, tekstildeki atıkla mücadele amacıyla geri dönüşümlü malzemenin kullanılabileceği şekilde tasarlandı. Örneğin, %100 geri dönüştürülmüş denim stillerinde hazır giyim sektöründen toplanan koton parçalarının ve otelcilik sektöründen yatak çarşaflarının yenilikçi bir yöntemle harmanlanmasıyla üretilen kumaşlar ve geri dönüştürülmüş pet şişelerden elde edilen iplikler kullanılıyor. Sezonun yeni lanse edilen minik çizgi film karakteri işlemeli ikon stilleri de %100 geri dönüştürülmüş denimden üretiliyor ve tek başına giyilebildikleri gibi cesur kombinasyonlarda da kullanılabiliyor. Koleksiyonda ayrıca eşofman altlarında kullanılan organik koton ve %100 geri dönüştürülmüş koton “mom” jean gibi başka sürdürülebilir malzemeler de yer alıyor. Koleksiyon, TOMMY JEANS’in kural tanımaz ruhunu taşırken markanın kaliteden ödün vermeden çevresel etkiyi azaltma misyonunu da sürdürüyor.

İlkbahar 2020 sezonunda lanse edilen ‘Tune Into’ serisini ileriye taşıyan Sonbahar 2020 TOMMY JEANS kampanyasında Sheani Gist, Havana Liu, Lucia Luciano, Wooseok Lee, Ohkemo, Salem Mitchell, G Meyer ve Carlie Hanson gibi müzisyenler, modeller, DJ’ler ve dansçılardan oluşan eklektik ve yaratıcı bir kadro rol alıyor. Eşsiz bir çeşitliliği yansıtan bu yetenekler grubu, kampanyanın duygu boyutunu kendi cep telefonlarıyla yakalayarak kişisel bakış açılarını da katıyor.

Markanın hayranları giderek büyüyen TOMMY JEANS topluluğuna katılmak için @TommyJeans hesabını takip etmeye davet ediliyor. Instagram’daki @TommyJeans hesabı, müzik esintili mirasına uygun olarak 7/24 deneysel içerikler sunarken özgün moda, öz ifade ve etkileşim alanında farklı bir destinasyon olarak sınırları zorluyor. Sosyal medyadaki paylaşımlara #TommyJeans ve #TommyHilfiger etiketleriyle katılabilirsiniz.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün sevdikleriniz ve keyfiniz için daha çok harcama yapabilirsiniz. Parasal konularda cömert olabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay burcunuzda ilerlemeye devam ederken kendinize güveniniz yüksek. Ancak ilişkilerinizde tek taraflı düşünmemeye bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün zahmet çıkarabilecek bazı durumlar ve huzursuzluklar gündeme gelebilir. Daha sabırlı olmalı, gurur konusu yapmamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Arkadaşlarla bir arada olmak, daha çok eğlence dikkat çekebilir. Başkaları ile paylaşabileceğiniz çok şey var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Oldukça gayretli ve çaba içerisinde olabileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel alanda dikkat çekmeniz, öne çıkmanız zor olmayacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sosyal konulara yönelebilir, kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyebilirsiniz. Uzaklarla ilgili gelişmeler de sizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklaşa bir konuda daha kararlı davranmanız gerekebilir. Şüphe yaratan ya da gizli kalan durumlarla da karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay karşıt burcunuzda ilerlerken daha dengeli olmaya çalışmalısınız. Kimi zaman taviz vermeniz gerekebilir. Ancak çok şey de paylaşabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Severek yaptığınız bir işe odaklanmanız olumlu sonuçlar getirebilir. Sahnesi olan uğraşlar, sanatsal uğraşlar için hareketli bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyifli zamanlar ve zevklere yönelmek söz konusu. Harcamalarınızı daha dikkatli yapmalısınız. Aşkta da canlanma var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın yapabileceğiniz çok şey var. Aynı zamanda eve yönelik konularda da cömert davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareket, ziyaret ve pek çok konuda değişiklik getiriyor. Zihinsel açıdan kendinizi daha iyi ifade edebilir, etkin olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanOnline sınav stresini yönetme
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaErkeklerde meme küçültme
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginB12 VİTAMİNİ NEDİR ?
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözDiyeti Fitness İle Destekleyin
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDikkat! Mars geri gitmeye başlıyor
Melis Güvenç
Melis Güvenç'Yeteneğiniz yoksa size ancak bir proje sabrederler'
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDudak dolgusu nedir, nasıl yapılır?
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanLGBTİ çocuklar vardır!
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni gerçekten seviyor mu?
Pınar Karahan
Pınar KarahanCHİ gücü adına
En Çok İzlenen Videolar
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tommy Jeans'ten sürdürülebilir denimler

Tommy Jeans'ten sürdürülebilir denimler

Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonu

Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonu

Önümüzdeki ayları bile etkileyecek!

Önümüzdeki ayları bile etkileyecek!

Baldıran Otunun Faydaları Nelerdir? Baldıran Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Baldıran Otunun Faydaları Nelerdir? Baldıran Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Sıradaki Haber