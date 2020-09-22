Ton sür ton nedir, ne anlama gelmektedir?

Ton sür ton ne demek sorusu moda programlarını yakından takip eden ev hanımları ve genç kadınlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2017 yılına damga vuran Ton sür ton modasından henüz haberdar olmayan ev hanımları arama motoru üzerinden Ton sür ton ne demek sorusuna yanıt arıyor. İşte Ton sür ton hakkında merak edilenler...

TON SÜR TON NEDİR?

Modada en fazla aynı rengin farklı tonlarını bir arada giymeye karşılık gelen ''ton sür ton'', hem sakin hem de sofistike görünümlerin çıkış noktası.

Zıt renklerin bir arada kullanıldığı “color blocking” trendinin aksine, ton sur ton trendinde bir rengin farklı tonları kullanılıyor.

Sadece kıyafette değil, ayakkabı, çanta, fular, çorap gibi kullandığımız her parçada bir rengin farklı tonlarıyla uyum yakalamanız mümkün.