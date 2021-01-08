Topuk ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde topuk ağrısı nasıl geçirilir?

Topuk ağrısı genel olarak topuk kemiğinden kaynaklanabilir. Bu ağrılar genellikle aralıklı ve ya sürekli olabilir. Topuk ağrılarının ise pek çok farklı nedeni de bulunmaktadır.



Topuk ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer?



Topuk ağrısı yaşayan kişiler biraz dinlendikten sonra bu ağrılar geçebilir. Topuk ağrıları sürekli oluyor ve geçmiyor ise mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Burada uzman hekime görüldükten sonra gerekli tedavi de uygulanmış olur. Topuğun altında başlayan ağrı üstüne basma ile artış göstererek acı hissi olur. Ayak kemerinde de ağrı meydana gelir. Topuğun altında ise şişme ve kızarıklıklar meydana gelir. Topuk ağrıları zaman içinde çok şiddetlenerek dayanılmaz ağrılara dönüşür.



Topuk ağrılarını gidermek adına bazı doğal çözümler bulunabilir. Özellikle elma sirkesi ayaklara sürülerek 15 dakika boyunca ayakta bekletilir. Topukta ağrıları gidermek için de epsom tuzları kullanılabilir. Adaçayı da topuk ağrılarını gideren mucizevi çözümler arasında yer alır. Bu çözümlerin yanı sıra doktor tarafından verilen ilaçlar kullanılarak topuk ağrıları hızlı ve kolay bir şekilde giderilir. Topuk ağrılarını dindirmek için ağrı kesicilerden de yardım alınabilir.



Evde topuk ağrısı nasıl geçirilir?



Evde topuk ağrısının geçirilmesi için doğal yöntemler kullanılabilir. Özellikle topuklardaki ağır travmalarda vazelin ve kırmızı biber karıştırılıp günde 2 defa topuklara masaj ile uygulanır. Bir süre sonra topuklardaki ağrıyı da giderecektir. Çoğu kişi topuk ağrısına ne iyi gelir diye merak ediyor.



Topuklarda meydana gelen ağrı kontrolü ve kas yırtıklarına çözüm amacıyla arnika merhemi ve zeytinyağı karıştırılmalıdır. Bu karışım ise günde 2 kez topuklara masaj yapılarak uygulanır. Bu şekilde topuk ağrılarına kalıcı çözümler de bulunabilir. Şiddetli topuk ağrısı çeken kişilerde zeytinyağı ve karanfil yağı karıştırılıp topuklara masaj ile uygulanır. Bu doğal yöntemler ile topuk ağrıları da giderilebilir.



Topuk ağrılarının nedenleri nelerdir?



Günümüzde pek çok kişide görülen topuk ağrılarının sayısız nedeni bulunmaktadır. Özellikle topuk dikeni ve gut hastalığı topuk ağrılarına neden olur. Bunun yanı sıra romatizmal artrit, yaralanmalar, tendon iltihapları ve yanlış ayakkabı seçimleri de topuk ağrılarına neden olur. Gün içerisinde sürekli ayakta duran kişilerde de çok sık topuk ağrıları görülür.



Topuktaki aşil krişinde oluşan iltihap da topuk ağrısına neden olur. Topuk altında bulunan kesenin iltihaplanması da topukta şiddetli ağrılara neden olabilir. Tüm bu hastalıkların yanı sıra topukta oluşan nasır da şiddetli topuk ağrıları sağlamaktadır. Topuk ağrıları meydana geldiğinde mutlaka bir doktora gidilerek önlem alınmalıdır. Doktorun verdiği ilaçlar ile tedavi yöntemi belirlenir. Bunun yanı sıra topuklar da dinlendirilmelidir.