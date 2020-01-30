Trend alarmı: Buklelere elveda!

Kıvırcık saç modelleri, kusursuz bukleler ya da sakin su dalgaları... Bugüne kadar istediğimiz o mükemmel görüntüyü elde etmek için o kadar uğraştık ki!

Saçlarımızı sonunda istediğimiz bukleler ile buluşturduk... Ancak bukleler, bizim onları sevdiğimiz kadar bizi sevmedi ve birkaç saat içinde bizi terk etti.

Su dalgalarını ise; sadece birkaç kez istediğimiz gibi elde edebildik. Çünkü onlar ya çok fazlaydı, ya da hiç yoktu!

Düz saçlar, 2020'de yardımımıza yetişiyor. Düz ve ortadan ayrılmış saçlar bu senenin yeni trendi. Bu saçlar ile 'sleek' bir görüntü yakalamak amaçlanıyor.

Kuru yağ spreyleri kullanmak saçınızı parlatacak ve kırılmasına engel olacaktır.