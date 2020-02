Trigliserid nedir, yüksekliğinin sebepleri nelerdir? Trigliserid yüksekliği belirtileri nelerdir?

Kanda yer alan en yaygın yağ türü trigliserid olarak adlandırılır. Her insan vücudunda belirli bir miktarda trigliserid bulunması gerekir, bu miktarın üzerine çıkılması ise trigliserid yüksekliği olarak adlandırılır. Kandaki trigliserid miktarını ölçebilmek için belirli kan testlerinin yaptırılması gereklidir. Trigliserid yüksekliğinin sebepleri arasında kalp sorunları, böbrek hastalıkları, yüksek tansiyon ve daha birçok önemli sağlık sorunu yer alır.

"Trigliserid nedir?", "Normal trigliserid değerleri nelerdir?" öğrenebilmek için yazımıza göz atabilirsiniz.

Normal trigliserid değerleri nelerdir?

Trigliserid yüksekliği halinde vücuttaki yağ oranında değişimler meydana gelebilir.Vücutta yer alan en yaygın yağ türlerinden birisi olan trigliserid normal değerleri 150 mg/dl olarak belirlenmiştir. 150 mg/dl ile 199 mg/dl arası değerler trigliserid için sınır değerler olarak belirlenmiş olup, 200 mg/dl ve üzeri değerler ise trigliserid yüksekliği olarak değerlendirilmektedir.

Trigliseridin faydaları nelerdir?

1- Vücudun temel ihtiyaçlarını karşılar.

2- Tansiyon yükselmesini önler.

3- Vücut ısısını dengede tutar.

4- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

5- Organları dış etkenlere karşı korur.

6- Hücrelerin ve vücudun beslenmesini sağlar.

Trigliserid yüksekliğinin sebepleri nelerdir?

Trigliserid yüksekliğinin sebepleri kişiden kişiye değişebildiği için en doğru tanı için doktora gitmek etkili olacaktır. Sık görülen sebepler arasında önemli sağlık sorunları, çeşitli genetik nedenler ve yaşam koşullarına bağlı sebepler yer almaktadır.

Trigliserid yüksekliğine sebep olan hastalıklar nelerdir?



1- Yüksek tansiyon

2- Kalp hastalıkları

3- Böbrek hastalıkları

4- Akut hepatit

5- Şeker hastalığı

6- Hipotiroidizm

7- Karaciğer hastalıkları

8- Cushing sendromu

9- Akromegali

Trigliserid yüksekliğine yol açan kalıtsal sebepler nelerdir?



1- Kalıtsal hipertrigliseridemi

2- Kalıtsal disbetalipoproteinemi

3- Lipoprotein lipaz eksikliği

4- Tip 3 hiperlipoproteinemi

5- Tip 5 hiperlipoproteinemi

Trigliserid yüksekliğine yol açan yaşam koşullarına bağlı sebepler nelerdir?

-Hamilelik dönemi

-Obezite

-Hareketsiz bir yaşam

-Sigara kullanımı

-Alkol tüketimi

-Öğün atlamak

-Öğünlerde çok yemek yemek

-Gece geç yemek yemek

Trigliserid yüksekliği belirtileri nelerdir?

Trigliserid nedir merak edenler için trigliserid yüksekliğinde görülen belirtiler belirgin bir işaret olacaktır. Ufak miktarlarda trigliserid yüksekliği genellikle belirti vermez. Kandaki trigliserid miktarının 500 mg/dl üzerinde olması halinde vücudunuzda aşağıda yer alan semptomlar görülebilir:

-Dirseklerde nodül

-Pankreas iltihabı

-Baş ağrısı

Trigliserid yüksekliğinde ne yapılır?

Trigliserid değerlerinizin yüksek çıkması halinde dahiliye uzmanı ile görüşmeniz gerekir. Dahiliye uzmanı tarafından yapılacak testler sonucunda uygun bir tedavi yöntemi belirlenebilecektir. Trigliserid yüksekliği halinde tercih edebileceğiniz doğal tedavi yöntemleri ise yazımızın devamında yer alıyor, bu basit yöntemleri uygulayarak trigliserid yüksekliğinin normale dönmesini sağlayabilirsiniz.

Trigliserid diyet ile düşürülebilir mi?

Kadın ya da erkek her yaştan bireyin kendine has ideal bir kilo ve yağ seviyesi vardır. Bu ideal seviye belirlenerek hastalar bir diyet listesi ile takip edilmeli, yaşlarına göre ideal kilolarına ulaşmaları sağlanabilir. Bu diyet planı içerisinde fazlası yağa dönüştürülerek depolanan rafine şeker mümkün olduğunca sınırlandırılmalı, karbonhidrat ihtiyacı ağırlıklı olarak sağlıklı tam tahıllar ve meyvelerle karşılanmalıdır. Doymuş yağ alımı minimuma indirilmeli, özellikle kırmızı et tüketimi haftada iki gün ile sınırlandırılmalıdır.

Trigliserid düşürmek için neler yapmalı?

Egzersiz yapın

Günde yarım saat yürüyüş yaparak trigliserid değerlerinizi normale çekebilirsiniz. Egzersiz yapmak kilonuzu da dengede tutacağı için trigliserid yükselmesinin önüne geçecek bir etken olacaktır. Uygun egzersiz yöntemleri için doktorunuz ile görüşebilirsiniz.

Fazla kilolarınızdan kurtulun

Trigliserid yüksekliği sebepleri arasında fazla kilo alımı da yer alır. Doktorunuz ile görüşerek uygun bir diyet programı hazırlamasını isteyebilir, kilo verebilirsiniz. Kilo vererek trigliserid değerlerinizi düşürmeye yardımcı olabilirsiniz.

Lifli gıdalar tercih edin

Sindirim sistemi üzerindeki faydaları bilinen lifli gıdaların diğer bir faydası ise trigliserid değerlerini düşürmesidir.Tüketebileceğiniz lifli gıdalar arasında muz, kayısı, elma gibi meyveler; bezelye, soya fasulyesi,mercimek gibi bakliyat ürünleri yer alır.

İlaç kullanımı yapın

Doktorunuz önerileri ve onayı doğrultusunda fibrat, niasin, statin gibi trigliseridin düşmesine yardımcı olan ilaçlar kullanabilirsiniz.

Omega-3 yağı tercih edin

Vücut için en faydalı yağ türlerinden birisi olan Omega-3 yağı, trigliserid değerlerinin düşmesine yardımcı olan önemli bir maddedir. Somon,ringa balığı, sardalya gibi bol miktarda Omega-3 yağı içeren ürünleri haftada 2 kere tüketerek vücudunuzun ihtiyacı olduğu kadar Omega-3 yapı depolayayabilirsiniz.

Rafine karbonhidratlardan uzak durun

Vücutta insülin yüksekliğine neden olan rafine edilmiş ürünler trigliserid yüksekliğine de sebep olan etkenler arasında yer almaktadır. Günlük hayatınızdan bu ürünleri çıkararak trigliserid değerlerini düşürebilirsiniz.

İbrahim Saraçoğlu'ndan trigliseridi düşüren doğal yöntem

Kandaki kolesterolün yükselmeye başlaması veya yüksek değerlere ulaşması, kişinin herhangi bir rahatsızlık hissetmesine neden olmaz ancak kolesterolün uzun zaman yüksek değerlerde kalması, çoğu kez geri dönüşü olmayan değişik kalp-damar rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle zaman zaman kan tahlili yaptırarak kolesterol seviyesinin belirlenmesi büyük fayda sağlar. Çünkü erken teşhis edilen kolesterol, ileride yakalanma riski altında olduğunuz birçok hastalığın tedbirini almanızı sağlayacaktır.

Burada önerim, meyvelerin kralı olarak da adlandırılan Antep fıstığının kullanılmasıdır. Antep fıstığı; protein, karbonhidrat, potasyum, demir, B1, B6, A ve E vitaminleri değerleri bakımından zengindir. Kandaki toplam kolesterol ve LDL -kolesterol seviyelerini düşürücü etkisinden dolayı kardiyovasküler riski azalttığı bilinir. Ayrıca Antep fıstığı, trombosit düşüklüğüne karşı ve kan şekeri dengeleyici olarak kullanılabilir. Yağ asitleri bakımından zengin olan Antep fıstığı yağının yukarıda bahsettiğim birçok rahatsızlık için kullanılabileceğini özellikle belirtmek isterim. Burada dikkat edilecek husus, Antep fıstığı yağının soğuk sıkım yöntemi ile üretilmiş olmasıdır. Günde iki defa aç karnına birer tatlı kaşığı Antep fıstığı yağının doğrudan ağız yoluyla alınmasını öneriyorum.