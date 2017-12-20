Tüp bebek tedavisinde kış mevsimi beslenmesi nasıl olmalı?

Kış sebze ve meyveleri tüp bebek tedavisi aşamasında olanlar ve gebelik elde etmiş anne adayları için gerekli vitamin ve mineralleri içermektedir.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Koray Altunay, kış aylarında tüp bebek tedavisi gören çiftlerin düzenli olarak tüketmesi gereken vitamin kaynaklı besinleri şu şekilde sıraladı:

*Balkabağı, karnabahar, brokoli, lahana, ıspanak, pırasa, kereviz maydanoz, dereotu, kabak, turp, patates, patlıcan ve havuç gibi sebzeler tüketilmesi gereken besinlerde önceliği oluşturuyor.K vitamini, folik asit, demir, kalsiyum, Beta karoten ve A vitamini yönünden zengin olan bu besinler içeriklerindeki C vitamini ve antioksidanlar sayesinde enfeksiyonlara karşı savaşmada bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım ediyor. Bol miktarda lif içerdikleri için kabızlıktan da koruyor.

*Portakal, mandalina, ayva, nar, greyfurt, elma ise meyvelerde önceliklerin başında gelmektedir. Bunlar posalı olmaları, vücut toksinlerini atma ve kilo almama gibi nedenlerle özel programlarda da tavsiye edilen gıdalardır.

*Kış mevsimi balık yönünden zengindir. Kalsiyum bebeğin 8.haftadan itibaren oluşan kemik ve dişleri için gereklidir ve gebelikte normalin iki katı kalsiyum almak gerekir. Anneden bebeğe geçen yani sürekli kayba uğrayan bir elementtir ve karşılanması gerekir.

*Et-yumurta-kuru baklagiller protein ve demir içerir. Bebekte beyin, kas, diş ve kan yapımını sağlar.Bebeğin zeka gelişimi üzerinde olumlu etkisi olan omega 3 ve omega 6 yağ asitlerine sahiptir.Haftada 3 kez kuru baklagil, haftada 50 gr. badem, haftada 50 gr. fındık yemelisiniz.

*Süt ve süt ürünleri protein ve kalsiyum içerir ve bebekte kemik, diş gelişimi ve büyümesini sağlar. Gebelerde demir eksikliği halsizlik, yorgunluk, uykuya meyil, nefes darlığı, çarpıntı gibi şikayetlere neden olur. Demir eksikliğinde bebek gelişim bozukluğu, erken doğum, düşük ve ölü doğum yapma riski de vardır. Gebeler yiyeceklerden her türlü mineral ve vitaminleri alsalar da kalsiyum ve demir hariçten ilaç olarak da verilmelidir.

*C vitamininden zengin sebze ve meyveler bağırsaktan demir emilimini hızlandırırlar. Süt demir emilimini azalttığı için demir ilaçlarını sütle almamak gerekir.

*Fastfood ürünler, kızartılmış patatesler bebek için zehirli bir takım maddeler içerdiğinden zararlıdır. Evde yapılan kızartmalar daha az ısıda yapıldığından zararlı değildir. Katkısız, mevsiminde yetişen gıdalar tercihimiz olmalıdır.

*Tüp bebek tedavisi öncesi ve sonrası mutlaka günde ortalama 2- 3 litre su içmelisiniz.Yalnız su tüketimini sadece su içerek yapmalısınız.Yapılan en büyük hata suyu başka sıvılar ile almaya çalışmaktır.Çay veya meyve suyu gibi sıvılar, içilen suyun yerine geçmez.

*Çok sayıda çay ve kahve içilmemelidir. Bunların yerine süt, ayran ve taze sıkılan meyve suları tercih edilmeli. Hazır meyve suları ve kola gibi asitli içeceklerin tüketilmesinden uzak durulmalıdır. Çayın çok fazla ve koyu olarak tüketilmesi anemiye neden olacağından, yemeklerin yanında tüketilmemeli.

*Tuz miktarı olabildiğince azaltılarak, iyotlu tuz kullanmaya dikkat edilmeli.

*Haftada 2 gün kırmızı et, 2 gün balık çeşitleri ve diğer günlerde isebeyaz ete ağırlık verilmeli.

*İçerisinde katkı maddeleri bulunan sucuk, sosis, salam gibi gıdalar mümkünse hiç yenmemeli, yeniliyor ise dikkatlice ve az miktarlarda tüketilmelidir.