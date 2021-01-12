Tüp bebek transfer sonrası tutunma belirtileri nelerdir? Kaçıncı gün belli olur?

Tüp bebek tedavisi, transfer yapıldıktan sonra sonlanır. Bu süreçten sonra aileleri bir heyecan kaplar. Transfer olumsuz sonuçlanırsa bu işlem tekrar yapılır. Tüp bebek tedavisinde başarı oranı, %45-50 civarıdır. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler sayesinde pek çok kişi bebek sahibi olabiliyor.

Tüp bebek ile hamilelik belirtileri

Tüp bebek tedavisinde transfer işlemi yapıldığı zaman 12 gün sonra gebelik testi neticesini verir. Fakat bazen yanılma payı olan testler yanlış sonuç verebilir. Bu nedenle kan ve idrar tahlili yaptırarak net sonucu öğrenebilirsiniz.

Kan sonucu negatif çıkmazsa hamilelik gerçekleşmiş demektir. Tüm bu süreç bebeğin tutunduğunu gösterir. Bazı kişilerde şiddetli ağrı ve kusma gibi şikayetler de görülebilir. Bunlar yaşanmıyorsa hamilelik oluşmamış demektir. Tüp bebek tedavisi sonucunda ortaya çıkan hamilelik belirtileri ise;

- Yüz bölgesinde meydana gelen leke ve akneler

- Kasıklarda ortaya çıkan ağrılar

- İdrara çıkmadan önce kasıklarda şiddetli ağrı hissedilmesi ve çok sık aralıklarla idrara çıkma isteği

- Çabuk sinirlenme

- Ani ruhsal değişiklikler

- Hamilelik dönemi içerisinde, progesteron hormonunun seviyelerinde artış.

Tüp bebek tedavisi kaçıncı gün belli olur?

Tüp bebek tedavisinde hamilelik oluşup oluşmadığı yumurta transferinden 12 gün sonra belli olur. Döllenme işleminden sonra 12 gün içinde vücut hormon sağlar. Bu hormonlar 5 ml. üzerinde seyrederse hamilelik gerçekleşmiş demektir. Bu hormon, pregosteron hormonunun salgılanması gerekir. BHCG embriyonun tutunmasından sonra salgılanmaya başlar.

Tüp bebekte kritik süreç nedir?

Tüp bebek tedavisinde ilk 3 ay çok önemlidir. Tüp bebek tedavisi sonrası hamile kalan kadınlar için ilk 3 ay kritik süreç olarak belirlenmiştir. Bu süreçte kadınlar, çok daha dikkatli davranmalı ve hızlı ve ani hareketlerden kaçınmalıdır. Aynı zamanda yukarı doğru uzanma, ağır eşyalar taşıma kesinlikle bu süreçte önerilmez.

İlaç kullanmanın çok gerekli olduğu durumlarda kesinlikle bu dönemde doktor kontrolünde ilaç kullanılmalıdır. Hamilelik sürecinde bol bol dinlenmeli ve sağlıklı beslenmeye de özen göstermelisiniz. Hamilelik dönemi boyunca su tüketimine çok önem vermeniz gerekir. Özellikle de her gün 2-3 litre su tüketmeniz gerekir. Hamile kadınlar, alkol ve sigaradan olabildiğince uzak durmalı ve sigara dumanı olan yerde durmamalıdır.





