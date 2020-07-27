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27.07.2020 - 17:44 |

Tüp mide ameliyatı ile obezite tedavisi

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kamil Gülpınar, günümüzde obezite tedavisinde en çok uygulanan yöntemin tüp mide ameliyatı olduğunu belirtti.

Tüp mide ameliyatı ile obezite tedavisi
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Tüp mide ameliyatında mide, küçültülerek uzun ince uzun bir tüpe çevriliyor. Laparoskopik olarak yani kapalı ameliyat yöntemiyle midenin yüzde 80'ini alınır. Böylece midenin gıda alımı kısıtlanır. Ayrıca tüp mide ameliyatının çok düşük düzeyde olsa da gıda emilimini azaltma etkisi bulunur. Tüp mide ameliyatı ile iştah azaltılabilir, henüz kilo kaybı bile olmadan insülin direnci kırılmış olur.

Tüp mide ameliyatı ortalama 1, 5 saatte gerçekleştirilir. Midenin çıkış ve giriş bölümü korunduğu ve sindirim sistemindeki devamlılık aynen sağlandığı için tüp mide ameliyatı sonrası riski ve yan etkileri düşük olur.

Vücut kitle indeksi 40 kg/m²’nin üzerinde (morbid obez yani ileri derecede obez) olanlar. VKİ’si 35-40 arası olup aşırı şişmanlığa bağlı tip 2 şeker hastalığı, hipertansiyon, uyku apnesi gibi sorunları olanlar da morbid obez olarak kabul edilir ve mide küçültme ameliyatı olmaları gerekebilir. Ayrıca obeziteye bağlı “yeni” tip 2 şeker ve metabolizma bozukluğu olan ve VKİ’si 30 – 35 arasındaki hastalarda da obezite doktorunun kararı ile ameliyat yapılabiliyor. Tüp mide 18-65 yaş arası kişilere yapılabilir.

Ağrı olur mu?

Obezite cerrahisi günümüzde laparoskopik, yani karnı delerek çok küçük kesilerle yapılmaktadır. Bu kesiler milimetriktir. Kapalı ameliyat adı verilen bu yöntem, ‘da Vinci robotu’ yani robotik cerrahi ile de yapılabilmektedir. Robotik cerrahide robotun kollarını kontrol eden doktor ve ona eşlik eden uzmanlar ameliyatı gerçekleştirir.

Laparoskopik ameliyatlarda karın kasları ve zarları kesilmediği için ameliyat sonrası çok ciddi bir ağrı olmamaktadır. Yine de olası ağrı riski için hastaya ağrı kesiciler verilir. Tüp mide olanlar, ameliyat oldukları günün akşamı yürümeye başlar ve genellikle 2. gün ciddi ağrıları olmaz. Hastada ilk gün gerginlik, basınç hissi olabilir, bu da ağrı kesicilerle giderilmektedir.

Ameliyat kapalı yöntemle yapıldığı için yalnızca karın bölgesinde çok ufak kesi izleri kalır. Bu çizgiler birkaç ay içinde tamamen görünmez hale gelir.

Tüp mide ameliyatı olanlar, ameliyattan 5 yıl sonra fazla kilolarının yüzde 60’ını kaybetmiş oluyorlar. Hastalar içerisinde diyetisyen ve psikologların da olduğu obezite ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Hastanın ömür boyu takibini amaçlayan bu yaklaşım ile hastanın kilo almasına neden olabilecek ya da sağlığını etkileyebilecek durumlara karşı destek verilir.

Tüp mide ameliyatı ile obezite tedavisi

Prof. Dr. Kamil Gülpınar

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