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08.01.2021 - 12:14 |

Türkiye’de en fazla ön yıkama yapılıyor!

Türkiye’de tüketicilerin çevresel sürdürülebilirlik konusunda duyarlılığı oldukça yüksek olmasına rağmen %71’i bulaşıkları makineye koymadan önce ön yıkama yapıyor.

Türkiye’de en fazla ön yıkama yapılıyor!
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Fairy, Türkiye’de bulaşık makinesi kullanma alışkanlıklarını ve beklentileri inceleyen bir araştırma yaptı. Online pazar araştırması çözümleri sunan Ask Your Target Market (AYTM) platformu üzerinden yapılan araştırmaya göre bulaşık makinesi kullanan ve bu konuda ürün alımı yapan tüketiciler katıldı. Katılımcıların %80’ini kadınlar, %20’sini erkekler oluşturdu. Araştırma ilginç sonuçlar verdi.

Türkiye’de tüketicilerin %71’i ön yıkama yapıyor, kaynaklar boşa harcanıyor!

AYTM “Bulaşık Makinesi Kullanımı ve Alışkanlıkları” araştırmasına göre Türkiye’de tüketicilerin %71’i bulaşıkları makineye koymadan ön yıkama yapıyor. Yapılan ön yıkama işlemleri arasında suda bekletmek, suyla ovalamak, durulamak veya fırçalamak yer alıyor. Hem suda bekletip hem ovalama yapanların oranı ise 13%. Bu davranışların nedeninin başında kurumuş zorlu kirlerin temizliği ve koku engelleme geliyor.

Hayli yüksek olan ön yıkama oranı su ve enerji kaynaklarının boşa harcanması, hem vakit hem de ekonomik kayıp anlamına geliyor.

Türkiye’de tüketici çevre konusunda çok duyarlı

Konu bulaşık deterjanlarına geldiğinde Türkiye’deki tüketiciler çevreye en duyarlı tüketiciler olarak öne çıkıyor. Deterjanların çevre üzerindeki etkileri konusunda endişeli olduğunu vurgulayan tüketicilerin oranı %22’ye ulaşıyor. Su ve enerji tasarrufu, ürünlerde doğal ve güvenli içeriklerin kullanılması, çevresel sorumluluk, plastiğin makul kullanılması ve belli içeriklerin kullanılmaması konusunda Türkiye’deki tüketiciler yüksek düzeyde hassasiyet gösteriyorlar. Buna rağmen Türkiye ön yıkama yapma oranında %71 ile başı çekiyor.

Makineler tam dolmadan çalıştırılmıyor. Ortalamamız haftada beş makine…

Tüketicilerin üçte ikisi elde yıkamaya kıyasla %75 veya daha fazla oranda bulaşık makinesi kullanıyor haftada ortalama 5 kez çalıştırıyor Tüketicilerin üçte ikisi ancak tamamen dolunca bulaşık makinesini çalıştırıyor. Türkiye’de en çok Normal yıkama programı kullanılırken onu Ekonomik ve Yoğun programlar takip ediyor. Tüketicilerin %74'ü 60 derece veya daha yüksek sıcaklıkta yıkıyor.

 

 

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