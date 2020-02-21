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21.02.2020 - 15:07 |

Türkiye’nin cilt haritası çıkarıldı!

Bioderma, Türkiye’nin cilt haritasını çıkarmak ve Türkiye’de cilt kuruluğuna karşı farkındalık yaratmak için ‘Atoderm Senin Şehrinde Roadshow' projesi ile 7 ili ziyaret ederek, Türkiye'nin cilt haritasını çıkardı.

Türkiye’nin cilt haritası çıkarıldı!

Ziyaret edilen iller özelinde yapılan analizlerle Türkiye’nin doğu bölgelerinde cilt kuruluğunun ve atopik dermatit probleminin daha fazla olduğu gözlemlendi. Cilt kuruluğunun en fazla görüldüğü il ise Iğdır oldu. Sonrasında Erzurum, Ankara, Ordu, İstanbul, Eskişehir ve İzmir illeri sıralamayı takip etti.

Türkiye’nin cilt haritasında kuru ciltten sonra en çok rastlanan cilt tipi ‘karma ve yağlı’ cilt tipi oldu. Bu sıralamayı ise akne eğilimli ciltler ve ardından da hassas ciltler takip etti. 

Yapılan analizler sonucunda %57,6 oranında kuru-atopik cilt 1. sırada yer alırken karma ve yağlı cilt tipine sahip %30luk kesim 2. sırada yer aldı. 3. sırada ise %7,8 oranında akne eğilimli ciltler yerini aldı.

En az görülen cilt tipi ise %4,6 oranında hassas cilt oldu. Kadın ve erkek dağılımına baktığımızda ise %67 oranında kadın, %33 oranında ise erkeklerin cilt analizi yaptırdığı sonucu çıkmıştır.

 

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