Turp Otunun Faydaları Nelerdir? Turp Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?



Turp otu en faydalı olan otlar arasında yer almaktadır. Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen turp otu bitkisel tedavide de kullanılmaktadır. Turp otu aynı zamanda salatası da olan bir bitki türüdür. Turp otu halk arasında eşek otu olarak da bilinmektedir.



Turp Otunun Faydaları Nelerdir?



- Turp otu tam anlamı ile bir karaciğer dostudur. Karaciğere oldukça iyi gelen turp otu tüketildiği takdirde karaciğerin daha iyi çalışmasını sağlar. Karaciğeri onarır ve güçlendirir. Ayrıca enzimlerin daha iyi salgılanmasını sağlar. Varsa eğer karaciğerde yer alan şişkinliği de turp otu giderir.

- Turp otu karaciğere iyi geldiği gibi böbreklere de iyi gelmektedir. Turp otu belirli bir düzen içerisinde tüketilmesi durumunda böbrek rahatsızlıklarını ortadan kalktığı gözlemlenmiştir. Ayrıca böbreklerde oluşan taşları da turp otu sayesinde yok edebilirsiniz. Böbrek de oluşan iltihap için de bitkisel olarak iyi bir alternatif çözüm için turp otu tüketilmektedir.

- Turp otu tam anlamı ile bir besin deposudur. İçermiş olduğu besin değerleri ile birlikte insan sağlığı için turp otu oldukça faydalıdır. Bol vitamin içeren turp otu vücudun tüm vitamin ihtiyacını karşılar. Ayrıca turp otu demir ve kalsiyum açısından da son derecede zengin bir bitkidir. Bundan dolayı vücuttaki demir ve kalsiyum dengesi turp otu ile birlikte dengelenir. Vücutta ki demir eksikliğini giderir.

- Astım ve nefes darlığı için de turp otu tüketilmesi son derecede önemlidir. Turp otu astımın neden olduğu nefes darlığına son derecede iyi gelmekle birlikte astımın tüm belirtilerini de ortadan kaldırmaktadır. Bundan dolayı astım hastaları için turp otu tüketilmesi son derecede önem teşkil eder. Aynı zamanda astımın neden olduğu balgamlı öksürük de turp otu ile birlikte tedavi edilmektedir. Turp otu iyi bir balgam sökücüdür.

- Turp otu mide asidini dengeler ve mide sağlığını önemli ölçüde iyileştirir. Hazımsızlık, ülser gibi mide hastalıklarından şikayetçi olan kişiler için turp otu tüketilmesi önerilmektedir. Turp otu hazımsızlığa en iyi gelen ve mide dostu bir bitki olarak bilinmektedir.

- Turp otu iyi bir idrar söktürücüdür. İdrar yollarında meydana gelen iltihaplanma ve diğer metabolizmal hastalıklar turp otu sayesinde giderilmektedir. Turp otu bu anlamda iyi bir bitkisel tedavi seçeneğidir.



Turp Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?



Turp otu bitkisel tedavi yöntemlerinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda yemeklerde ve ara öğünlerde yine turp otu kullanılır. Turp otu salatası en çok tüketilen salatalar arasında yer almaktadır. Turp otu salatası ile birlikte zayıflamak isteyen kişiler fazla kilolarından arınmaktadır. Bazı ilaçların yapımında da turp otu bitkisinden faydalanılmaktadır. Turp otu tam anlamı ile bir şifa kaynağıdır.