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13.11.2020 - 06:21 |

Turpun Faydaları Nelerdir? Turp Otu, Tohumu Ve Yaprağı Neye İyi Gelir?

Halk arasında "Turp gibiyim" deyişini sıklıkla duyarız. Bu deyiş, turpun içerdiği yüksek vitamin, mineral ve lif değerleri ile adeta bir şifa deposu olduğunu vurgular. Siyah, beyaz ve kırmızı turpların her biri farklı rahatsızlıklara deva oluyor. İşte turp denilince akla takılan tüm soruların yanıtları turpun faydaları nelerdir? Turp otu, tohumu ve yaprağı neye iyi gelir? İşte, merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Turpun Faydaları Nelerdir? Turp Otu, Tohumu Ve Yaprağı Neye İyi Gelir?
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Kırmızı, siyah ve beyaz turp değişik lezzetleri ile sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti. Yapısında bulunan E, A, C, K ve B6 vitamini, mineraller ve lifler; turpu beslenme programlarımızdan eksik etmememiz gerektiğini gösteriyor. Özellikle kırmızı turp, düşük kalori oranı ve yağ içermemesi ile diyetisyenlerin hazırladıkları listelerde yer verdikleri besinler arasında. Doğal bir öksürük şurubu olarak kabul gören siyah turp ile eklem ağrılarını dindirici özelliği ile öne çıkan beyaz turp mutlaka tüketimi tavsiye edilen turp çeşitleri.

Turpun Faydaları Nelerdir?

Turp saymakla bitmeyen faydaları ile biliniyor. Turpun başlıca faydaları ise şöyle:

- Karaciğer ve mideyi temizleyici özellik taşır.
- Kana verilen oksijeni artırır.
- C vitamini deposudur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
- Kansere karşı etkili bir koruma sağlar.
- Guatr başta olmak üzere önemli tiroid hastalıklarından içeriğinde bulunan yüksek iyot miktarıyla korur.
- Metabolizmanın sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı ve destek olur.
- Kan basıncının düzenlenmesini sağlar.
- Yaşlanmayı geciktirir ve yaşlanmayı önleyici etkiler gösterir.
- Yapısındaki antioksidan, çinko, lif, potasyum, bakır, kalsiyum, demir, manganez, magnezyum ve E, A, C, B6 ve K vitaminleri ile yüksek bir besin değerine haizdir. Vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerin karşılanmasını sağlar.

Turp Otu Neye İyi Gelir?

Turp otu, içeriğindeki zengin B ve C vitaminleri ve kalsiyum minerali sayesinde karaciğere ve bağırsaklara iyi gelir. Yalnız karaciğer ve bağırsak sağlığına değil aynı zamanda böbreklere de faydalı bir bitkidir. Turp otunun, belirli beslenme düzeni içinde yenilmesi halinde böbrek rahatsızlıklarını ortadan kaldırdığı gözlemlenmektedir. Günümüzde birçok insanın ağrısından dolayı sıkıntı çektiği böbrek taşlarının da yok olmasında önemli faydaları bulunmaktadır. Canlandıran, sakinleştiren etkileri vardır. Turp otu, hamilelik ve emzirme dönemlerinde uzman doktora danışılmadan tüketilmemelidir.

Turp Tohumu Neye İyi Gelir?

Turp tohumunun da turp otu gibi sağlığa çok değerli yararları bulunmaktadır. Turp tohumu, cilt bakımında yaşlılık ve sivilce lekelerini giderici etkiler taşır. İçeriğindeki bazı flavonoidler ile koroner kalp hastalıklarına karşı korur. Kan basıncını düşürür. Yüksek tansiyon, inme ve kalp krizi geçirme riskini azaltır. Lifli yapısı ile sindirme yardımcı olur. İshali önler. Ayrıca turp tohumu, kemik sağlığını geliştirici bir etkiye sahiptir. Kanserin önlenmesinde etkili olan bir tohum türüdür.

Turp Yaprağı Neye İyi Gelir?

Turp yaprağı beta-karoten, C vitamini, E vitamini, B6 vitamini, B9 vitamini (folat) ve kalsiyum bakımından iyi bir sağlık deposu olup karaciğeri güçlendirir. Astım, bronşit ve nefes darlığı gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. Turp yaprağı içerisindeki beta-karoten sayesinde göz ve akciğer sağlığının korunmasına yardım eder. İdrar ve balgam söktürücü özellikleri olduğu da tespit edilen turp yaprağı, Türk mutfağında yer alan besleyici sebzeler arasında göze çarpmaktadır. Çorbası, böreği ve kavurması yapılan turp yaprağı aynı zamanda bağırsakların temizlenmesini sağlar.

Turpun Zayıflatıcı Etkisi Var mıdır?

Turp, doğru bir şekilde tüketimi halinde zayıflatıcı bir etkiye haizdir. Bol lifli olan turp, yüksek miktarda C vitamini içermektedir. Tüketimi halinde uzun süreli tokluk hissi verir. Kan şekerinin düşmesini engelleyerek acıkma hissini azaltır. Bir diğer önemli özelliği ise ödem attırması ve tam bir idrar sökücü olarak hızlı bir şekilde kilo verilmesini sağlamasıdır. Kabızlık tedavisinde kullanılan turp, metabolizmanın hızlı bir biçimde çalışmasını böylelikle vücudun yağ yakmasını sağlar.

Siyah Turpun Faydaları Nelerdir?

Karaciğerde oluşan hasarları azalmasında etkili olur. Kolesterolün dengelenmesine ve sindirim sistemi sağlığının korunmasına yardımcı olur. Öksürük ve bronşit gibi rahatsızlıkların tedavisine katkı sunar. Doğal bir öksürük şurubu yapımında kullanımı tercih edilmektedir. Akşamdan turpun içi oyularak oyulan bölüme bal dökülür. Sabaha kadar bu şekilde bekletilir. Sabahleyin turp suyu ile bal karışımı içildiğinde doğal öksürük şurubu etkisi göstermektedir.

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