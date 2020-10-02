MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPembenar Haberleri Turşu Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Turşu suyu nasıl yapılır?
02.10.2020 - 22:14 |

Turşu Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Turşu suyu nasıl yapılır?

Turşu suyu özellikle kişilerin bağışıklık sistemini güçlendiren özel bir yapıdır. Bununla beraber hastalık döneminde, rahatsızlıklarını daha hafif atlatmak isteyen kişilerde turşu suyunu tüketebilir. Turşu suyunun birçok farklı yararı bulunmaktadır, sizler için turşu suyu hakkında bulunan bütün bilgileri detaylı bir şekilde derledik.

Turşu Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Turşu suyu nasıl yapılır?
ABONE OL

Turşu suyu çeşitli sebze ve meyvelerden elde edilmektedir, oldukça tuzlu ve asitli olan bu çözelti uzun süre boyunca da saklanabilir.

Turşu Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Turşu suyu hemen hemen her evde bulunan bir yapıdır. Bununla beraber kişiler satın aldıkları veya yaptıkları turşuların sularını da tüketmek için ayırabilirler. Tanecikleri ile veya ayrı olarak tüketebileceğiniz turşu suyunu ilaç gibi sürekli olarak tüketebilirsiniz.

Turşu Suyu Kas Ağrılarına ve Kas Kasılmalarına Faydalıdır

Özellikle sporla uğraşan veya ağır işler yapan kişiler kas ağrısı çekmemek için turşu suyu tüketmektedir. Bunun en belirgin sebebi ise turşu suyunun eklem ağrılarını ve kas yapılarına iyi gelmesidir. Özellikle spor sonrasında kas ağrısı çeken kişiler turşu suyu tüketebilir.

Turşu Suyu Vücudun Su Kaybını Giderir

Vücudun aşırı su kaybetmesi durumunda, turşu suyu bu durumu düzeltmek için tercih edilebilecek birebir ürünlerden biridir. Öncelikle kişiler bu tarz durumlarda bol su tüketmeyi tercih etmektedir, ancak sodyum ve potasyumu bol olan bir içecek içilmesi gerektiğinde turşu suyu bu konuda tercih edebileceğiniz en ideal içecektir. Özellikle sodyum ve potasyum içeriği sayesinde vücudun eksikliğini çektiği su kaybını daha hızlı bir şekilde yenilemektedir. İshal ve benzeri rahatsızlıklar yaşayan kişilerde turşu suyunu tercih edebilirler.

Bağışıklık Güçlendirici Olarak Turşu Suyu

Kişiler özellikle kış aylarında sıkça rahatsız olmaktadır. Özellikle bağışıklık sistemini korumak adına turşu suyu tercih edebilirsiniz. Turşu suyu içerisinde E ve C vitaminleri yer almaktadır. Bununla beraber çeşitli antioksidanlara sahip olan turşu suları, bağışıklık sistemini desteklemektedir.

Turşu Suyu Kolay Kilo Vermenize Yardımcı Olur

Turşu suyu içerisinde asetik asidin yağ azaltma özelliği bulundurmaktadır. Bu sayede metabolizma daha hızlı çalışmaktadır. Ana maddesi sirke olduğunda dolayı, kişiler turşu suyu kullanarak daha iyi bir şekilde kilo verebilirler.

Turşu Suyu Kabızlığı Tedavi Eder

Özellikle bağırsak problemi olan kişiler, turşu suyu içerek bu sıkıntıları giderebilirler. Bundan dolayı kabızlık yaşayan kişiler, turşu suyu içerek bağırsak rahatsızlıklarını düzeltebilirler. Özellikle lahana turşusu, bağırsakları yumuşatmak konusunda birebirdir.

Vücut İçin Gereken Mineralleri Turşu Suyu Sağlıyor

Turşu suyu içerisinde demir, magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi çok önemli mineraller bulundurmaktadır. Düzenli olarak sebze ve meyve tüketmeyen kişiler vitamin ve mineral ihtiyaçlarının belirli bir kısmını turşu suyu üzerinden karşılayabilirler.

Turşu Suyu Hazımsızlığa İyi Geliyor

Turşu içerisinde bulunan yüksek lif oranı, sindirim sistemi için tercih edilebilecek birebir ürünlerden biridir. Özellikle sindirime birçok pozitif etki yaratan turşu suyu, kronik olarak hazımsızlık çekebilen kişilerin rahatlıkla tercih edebileceği ürünler arasına girmektedir.

Unutkanlık Hastalıklarına İyi Gelen Turşu Suyu

Turşu suyu içerisinde bulunan sarımsak, özellikle sinir sistemine pozitif bir etki yaratmaktadır. Özellikle sarımsağın içeriğinde bulunan flavonidler maddesi alzheimer veya kronik unutkanlığı olan kişilerin problemlerini azaltmaktadır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Kişisel hassasiyetinizin olduğu konularda kendinizi sınırlandırılmış hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Bilemediğiniz konularla ilgili çözülme yaşayabilirsiniz. Bedeninize ait konulara dikkat etmelisiniz, gündelik kazalar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Bu sizi kabullenme içine sokabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerle ilgili tamamlanma gerçekleşebilir. Olası kazalara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Sosyal konulara yönelmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizin ön plana çıktığı bir gündesiniz. Sosyal konular gündeminizi oluşturabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Bitirmeniz gereken uğraşlarınızda sıkışma olabilir. Bilemediğiniz konular yüzünden kayıplar yaşayabilirsiniz. İletişimden kaynaklı zorlanmalar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için tamamlanma içine girebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde özenli davranmanızda fayda var. İş yerinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Bilemediğiniz konularla ilgili kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyduğunuz bir gündesiniz. Yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı programlardaki aksamalar biraz sizi rahatsız edebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz. Gündelik kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Korku ve endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yaşadığınız süreçlerde kabullenme içine girebilirsiniz. Parasal konularla ilgili yapılanmaya gitmek isteyebilirsiniz. Bu durum duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşturabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişiyle denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün yapacağınız anlaşma ve sözleşmelere özen göstermenizde fayda var. Gün içinde olası kazalara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerinizi tamamlama yönünde hızlı adımlar atabilirsiniz. Bazı konularda yaşayacağınız sıkışmalar keyfinizi kaçırabilir. Elinizde olmayan nedenlerden ötürü kazalara maruz kalabilirsiniz. Kabullenme içine girip, sakin kalmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmekten keyif alacağınız bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Güzel şeyler için harcama yapmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplarda yaşayabilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev içindeki kazalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden ailevi konular içinde kalabilirsiniz. Gizli düşmanlar edineceğiniz zamanlar olabilir. Korkularınız gün yüzüne çıkabilir.  Babanıza ait konuları ihmal etmemeye özen gösterin. İç sesinizi dinleyerek birçok konunun üstesinden gelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda yoğun ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yorucu koşullar altına girebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz koşullar oluşabilir. İşle ilgili sıkışmalar moralinizi bozabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün harcamalarınızla ilgili yeni planlamalara gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi keyiflendirecektir. İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerle sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalTemporomandibular eklem
Cevher Soydan
Cevher SoydanKoç dolunayından en çok etkilenecek burçlar
Adil Yıldırım
Adil YıldırımBir erkek görüşmeden neden kaçar?
Ayşegül Kartal
Ayşegül KartalAşk bedende küçülür mü?
Op. Dr. Oytun İdil
Op. Dr. Oytun İdilKadınların estetik yanılgıları
Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray
Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray2 Ekim dolunayı: ARINIYORUZ
Pınar Karahan
Pınar KarahanÇevirmen aranıyor
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa2 Ekim Koç dolunayı: Burçlara etkileri
Eda Özdemir
Eda Özdemir'Cadılar' ile savaşan kadın: Anja Ringgren Lovén
Veteriner Hekim Hande Mutlu
Veteriner Hekim Hande MutluHavayolu sendromu
En Çok İzlenen Videolar
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elma Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Elma Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Ceviz Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Ceviz suyu nasıl yapılır?

Ceviz Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Ceviz suyu nasıl yapılır?

Kemik Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Kemik Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Gül Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Gül suyu nasıl kullanılır?

Gül Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Gül suyu nasıl kullanılır?

Sıradaki Haber