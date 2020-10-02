Turşu Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Turşu suyu nasıl yapılır?

Turşu suyu çeşitli sebze ve meyvelerden elde edilmektedir, oldukça tuzlu ve asitli olan bu çözelti uzun süre boyunca da saklanabilir.



Turşu Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?



Turşu suyu hemen hemen her evde bulunan bir yapıdır. Bununla beraber kişiler satın aldıkları veya yaptıkları turşuların sularını da tüketmek için ayırabilirler. Tanecikleri ile veya ayrı olarak tüketebileceğiniz turşu suyunu ilaç gibi sürekli olarak tüketebilirsiniz.

Turşu Suyu Kas Ağrılarına ve Kas Kasılmalarına Faydalıdır

Özellikle sporla uğraşan veya ağır işler yapan kişiler kas ağrısı çekmemek için turşu suyu tüketmektedir. Bunun en belirgin sebebi ise turşu suyunun eklem ağrılarını ve kas yapılarına iyi gelmesidir. Özellikle spor sonrasında kas ağrısı çeken kişiler turşu suyu tüketebilir.

Turşu Suyu Vücudun Su Kaybını Giderir



Vücudun aşırı su kaybetmesi durumunda, turşu suyu bu durumu düzeltmek için tercih edilebilecek birebir ürünlerden biridir. Öncelikle kişiler bu tarz durumlarda bol su tüketmeyi tercih etmektedir, ancak sodyum ve potasyumu bol olan bir içecek içilmesi gerektiğinde turşu suyu bu konuda tercih edebileceğiniz en ideal içecektir. Özellikle sodyum ve potasyum içeriği sayesinde vücudun eksikliğini çektiği su kaybını daha hızlı bir şekilde yenilemektedir. İshal ve benzeri rahatsızlıklar yaşayan kişilerde turşu suyunu tercih edebilirler.



Bağışıklık Güçlendirici Olarak Turşu Suyu



Kişiler özellikle kış aylarında sıkça rahatsız olmaktadır. Özellikle bağışıklık sistemini korumak adına turşu suyu tercih edebilirsiniz. Turşu suyu içerisinde E ve C vitaminleri yer almaktadır. Bununla beraber çeşitli antioksidanlara sahip olan turşu suları, bağışıklık sistemini desteklemektedir.



Turşu Suyu Kolay Kilo Vermenize Yardımcı Olur



Turşu suyu içerisinde asetik asidin yağ azaltma özelliği bulundurmaktadır. Bu sayede metabolizma daha hızlı çalışmaktadır. Ana maddesi sirke olduğunda dolayı, kişiler turşu suyu kullanarak daha iyi bir şekilde kilo verebilirler.



Turşu Suyu Kabızlığı Tedavi Eder

Özellikle bağırsak problemi olan kişiler, turşu suyu içerek bu sıkıntıları giderebilirler. Bundan dolayı kabızlık yaşayan kişiler, turşu suyu içerek bağırsak rahatsızlıklarını düzeltebilirler. Özellikle lahana turşusu, bağırsakları yumuşatmak konusunda birebirdir.



Vücut İçin Gereken Mineralleri Turşu Suyu Sağlıyor



Turşu suyu içerisinde demir, magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi çok önemli mineraller bulundurmaktadır. Düzenli olarak sebze ve meyve tüketmeyen kişiler vitamin ve mineral ihtiyaçlarının belirli bir kısmını turşu suyu üzerinden karşılayabilirler.



Turşu Suyu Hazımsızlığa İyi Geliyor



Turşu içerisinde bulunan yüksek lif oranı, sindirim sistemi için tercih edilebilecek birebir ürünlerden biridir. Özellikle sindirime birçok pozitif etki yaratan turşu suyu, kronik olarak hazımsızlık çekebilen kişilerin rahatlıkla tercih edebileceği ürünler arasına girmektedir.

Unutkanlık Hastalıklarına İyi Gelen Turşu Suyu



Turşu suyu içerisinde bulunan sarımsak, özellikle sinir sistemine pozitif bir etki yaratmaktadır. Özellikle sarımsağın içeriğinde bulunan flavonidler maddesi alzheimer veya kronik unutkanlığı olan kişilerin problemlerini azaltmaktadır.