Tutulma mevsimine giriyoruz!
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Tutulma mevsimine giriyoruz. 30 Kasım’da İkizler’de Ay tutulması var. Bu hafta dalgalı, değişken koşullar dikkat çekiyor. Yay burcunun başlaması ile birlikte, inançlarımızı ve olaylara bakış açımızı daha fazla vurgulamak isteyebiliriz. Ancak bu hafta özellikle Venüs’ün Akrep burcuna ilerleyişi ve yaptığı açılar, ilişkilerimize, ilişkilerden beklentilerimize bakmamız gerektiğini anlatmakta. Aşkta ve karşılıklı konularda aşırı beklentiler ya da kıskançlığın neden olabileceği koşullara dikkat edelim. 24-25 Kasım günlerinde değer verdiğimiz konularda, aşkta yanlış değerlendirmelere çok açığız. Bu karmaşa yüzünden yanlış seçimler yapabiliriz. 27’si civarında da aşkta ve ilişkilerde sürprizler, uyanışlar, ani gelişmeler gündeme gelebilir.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
22 Kasım Pazar
Bugün hayallere oldukça açığız. İlham alacağımız şeyler var ancak kolayca dağılabiliriz.
23 Kasım Pazartesi
Sezgilerimize güveniyor olsak da, biraz daha objektif olmaya çalışalım.
24 Kasım Salı
Günün büyük bir bölümünde beklemeler ya da sıkışıklıklar gündeme gelebilir.
25 Kasım Çarşamba
Oldukça istekli ve girişkeniz ancak acele ile karar vermemeliyiz.
26 Kasım Perşembe
Sabah saatlerinde daha temkinli davranmak gerekiyor. Sakin düşünelim.
27 Kasım Cuma
Parasal konularda yeni fikirler ve farklı, orijinal yaklaşımlar var. Daha pratik düşünebiliriz.
28 Kasım Cumartesi
Bazı planları değiştirmek ya da gözden geçirmek durumundayız.