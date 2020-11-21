Tutulma mevsimine giriyoruz!

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Bugün Ay bugün Saka’da ilerliyor. Arkadaşlarınızla bir arada olsanız da, olayların daha ciddi yanlarına bakma eğiliminde olabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizi gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün önceliklerinizi daha iyi belirlemeye çalışmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerle ilgili bitişler, sonlanmalar gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün düşüncelerinizde biraz daha olumlu olmaya bakmalısınız. Bakış açınızda kendinizi yeteri kadar güvende hissetmeyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Parasal konular söz konusu olduğunda bugün biraz daha önlemci olmaya bakın. Ancak gereksiz korku ve endişelere yönelmemelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay bugün karşıt burcunuzda. Bugün eşinizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ailevi bir konu üzerinde daha ciddi düşünmeyi gerektirebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonu olmasına karşın bazı sorunlar ya da meşguliyetler söz konusu olabilir. Duygusal konularda, sağlıkla ilgili konularda ciddi düşünebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sevdiklerinizle ilgili bir konu ile daha yakından ilgilenmek gereği duyabilirsiniz. Ancak kabul edilmesi gereken durumlar da var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eve ya da ailenize ait bir konuda sıkışıklıklar ya da bitişler gündeme gelebilir. Gereksiz yere ısrarcı olmamaya bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yakın çevrenizle, kardeşlerle ilgili bir konu sizi daha ciddi düşündürebilir. Yakın çevrede konuşmalar, ziyaretler de önemli olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Parasal konular ve birikimleriniz söz konusu olduğunda bazı kısıtlamalar ya da şanssızlıklar gündeme gelebilir. Elinizdekileri korumaya çalışmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün burcunuzda ilerleyen Ay kişisel hassasiyetleri, beklentileri öne çıkarıyor. Ancak gereksiz yere aceleci davranmamalısınız. Sabırlı olun.Devamını Oku Devamını Oku