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21.11.2020 - 00:00 |

Tutulma mevsimine giriyoruz!

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Tutulma mevsimine giriyoruz!
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Tutulma mevsimine giriyoruz. 30 Kasım’da İkizler’de Ay tutulması var. Bu hafta dalgalı, değişken koşullar dikkat çekiyor. Yay burcunun başlaması ile birlikte, inançlarımızı ve olaylara bakış açımızı daha fazla vurgulamak isteyebiliriz. Ancak bu hafta özellikle Venüs’ün Akrep burcuna ilerleyişi ve yaptığı açılar, ilişkilerimize, ilişkilerden beklentilerimize bakmamız gerektiğini anlatmakta. Aşkta ve karşılıklı konularda aşırı beklentiler ya da kıskançlığın neden olabileceği koşullara dikkat edelim. 24-25 Kasım günlerinde değer verdiğimiz konularda, aşkta yanlış değerlendirmelere çok açığız. Bu karmaşa yüzünden yanlış seçimler yapabiliriz. 27’si civarında da aşkta ve ilişkilerde sürprizler, uyanışlar, ani gelişmeler gündeme gelebilir.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

22 Kasım Pazar

Bugün hayallere oldukça açığız. İlham alacağımız şeyler var ancak kolayca dağılabiliriz.

23 Kasım Pazartesi

Sezgilerimize güveniyor olsak da, biraz daha objektif olmaya çalışalım.

24 Kasım Salı

Günün büyük bir bölümünde beklemeler ya da sıkışıklıklar gündeme gelebilir.

25 Kasım Çarşamba

Oldukça istekli ve girişkeniz ancak acele ile karar vermemeliyiz.

26 Kasım Perşembe

Sabah saatlerinde daha temkinli davranmak gerekiyor. Sakin düşünelim.

27 Kasım Cuma

Parasal konularda yeni fikirler ve farklı, orijinal yaklaşımlar var. Daha pratik düşünebiliriz.

28 Kasım Cumartesi

Bazı planları değiştirmek ya da gözden geçirmek durumundayız.

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BALIK
Bugün

Ay bugün Saka’da ilerliyor. Arkadaşlarınızla bir arada olsanız da, olayların daha ciddi yanlarına bakma eğiliminde olabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizi gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün önceliklerinizi daha iyi belirlemeye çalışmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerle ilgili bitişler, sonlanmalar gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün düşüncelerinizde biraz daha olumlu olmaya bakmalısınız. Bakış açınızda kendinizi yeteri kadar güvende hissetmeyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Parasal konular söz konusu olduğunda bugün biraz daha önlemci olmaya bakın. Ancak gereksiz korku ve endişelere yönelmemelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ay bugün karşıt burcunuzda. Bugün eşinizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ailevi bir konu üzerinde daha ciddi düşünmeyi gerektirebilir.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bazı sorunlar ya da meşguliyetler söz konusu olabilir. Duygusal konularda, sağlıkla ilgili konularda ciddi düşünebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sevdiklerinizle ilgili bir konu ile daha yakından ilgilenmek gereği duyabilirsiniz. Ancak kabul edilmesi gereken durumlar da var.Devamını Oku

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Bugün

Eve ya da ailenize ait bir konuda sıkışıklıklar ya da bitişler gündeme gelebilir. Gereksiz yere ısrarcı olmamaya bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yakın çevrenizle, kardeşlerle ilgili bir konu sizi daha ciddi düşündürebilir. Yakın çevrede konuşmalar, ziyaretler de önemli olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Parasal konular ve birikimleriniz söz konusu olduğunda bazı kısıtlamalar ya da şanssızlıklar gündeme gelebilir. Elinizdekileri korumaya çalışmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay kişisel hassasiyetleri, beklentileri öne çıkarıyor. Ancak gereksiz yere aceleci davranmamalısınız. Sabırlı olun.Devamını Oku

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Bugün

Bugün şansınızı pek iyi olmayabilir. Duygusal açıdan sizi kısıtlayan durumlar gündeme gelebilir. Bitişler ve kapanışlar söz konusu.Devamını Oku

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Burç Hesaplama

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