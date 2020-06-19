Tutulmaya az kaldı

Bugün ne yapılabilir? Güneş tutulması öncesinde ve sonrasında çoğu zaman ani olaylar gündemimizi değiştirmeye başlar. Henüz yeniay ve Yengeç’te tutulma gerçekleşmedi ancak Ay meraklı İkizler burcuna ilerledi. Bugün daha hızlı ve hareketli olabiliriz. Özellikle ilişkilerde, aşkta ve arkadaşlıklar içinde samimi tavırlar var. Ancak ikilemler ve soru işaretleri de söz konusu.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinde konuşmalar, güzel bir atmosfer yaratabilecek imkanlar var. Bu saatleri daha iyi değerlendirebiliriz. Dedikodular ve kimi zaman gizli şeyler de ortaya çıkabilir. Ancak zihinsel olarak biraz daha sakin kalmaya çalışalım. Beklenmedik haberler esnek olmayı gerektiriyor. Günün geç saatlerimizde sözel olarak tartışmalar, gerginlikler ortaya çıkabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/ Baykuş Yıkıcı şüphelere bulaşmayalım. Mayalara göre bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar da var.