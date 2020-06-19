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HaberlerAstroloji Haberleri Tutulmaya az kaldı
19.06.2020 - 00:00 |

Tutulmaya az kaldı

Bugün daha hızlı ve hareketli olabiliriz.

Tutulmaya az kaldı
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Bugün ne yapılabilir? Güneş tutulması öncesinde ve sonrasında çoğu zaman ani olaylar gündemimizi değiştirmeye başlar. Henüz yeniay ve Yengeç’te tutulma gerçekleşmedi ancak Ay meraklı İkizler burcuna ilerledi. Bugün daha hızlı ve hareketli olabiliriz. Özellikle ilişkilerde, aşkta ve arkadaşlıklar içinde samimi tavırlar var. Ancak ikilemler ve soru işaretleri de söz konusu.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinde konuşmalar, güzel bir atmosfer yaratabilecek imkanlar var. Bu saatleri daha iyi değerlendirebiliriz. Dedikodular ve kimi zaman gizli şeyler de ortaya çıkabilir. Ancak zihinsel olarak biraz daha sakin kalmaya çalışalım. Beklenmedik haberler esnek olmayı gerektiriyor. Günün geç saatlerimizde sözel olarak tartışmalar, gerginlikler ortaya çıkabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/ Baykuş Yıkıcı şüphelere bulaşmayalım. Mayalara göre bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar da var.

 

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Bugün

Bugün yakın çevrenizle ilgili soruların cevabını arayacağınız zamanlar olabilir. Öğle saatlerinde işlerinizde kendinizi daha cesaretli hissedebilirsiniz. Olaylara karşı ani tepki vermekten çekinmelisiniz. Zihinsel olarak çok hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Aileye ait konularda hassasiyetler oluşabilir. Akşama doğru kendinizi daha duygusal hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili hareketlenmeler gündeminizi oluşturabilir. Öğle saatinde iyi işler çıkarabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar olacak. Akşama doğru olaylara karşı içgüdüsel tepkiler verebilirsiniz. Geleceğinizi belirsizlik içinde görüp, derin düşünceler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi oluşturabilir. Çok hareketli geçirebileceğiniz zamanlar var. Gün içinde imaj değişikliği yapmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde değişken koşullar olabilir. Eve ait konularla ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Stresli ve mücadele gerektiren olaylara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bilemediğiniz, gizde kalan konular yüzünden değişken koşullar içinde kalabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız bir gündesiniz. Öğlen saatlerinde engellerle karşılaşabilirsiniz. İletişimde olacağınız kişilere karşı yargılayıcı bir tutum içinde olmamaya özen göstermelisiniz. Hastalıklara karşı önceden tedbir almanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Geleceğiniz hakkında merak ettiklerinizin cevaplanmasını istediğiniz zamanlar olabilir. Öğlen saatlerinde engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Problemler gün yüzüne çıkabilir, bu da sizi hüzünlendirebilir. İlerleyen saatlerinde kendinizi gevşemiş hissedebilirsiniz. Kendinizi duygusal yönden daha iyi ifade edebileceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Değişken koşullara ayak uydurmakta zorlanmayacağınız bir gündesiniz. Ev ve toprağa ait gelişmeler yaşanabilir. Öğlen saatlerinde içgüdüsel olarak liderlik yapacağınız konular var. İlerleyen saatlerde dengesiz davranışlarla karşılaşacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Duygularda karmaşa olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz hareketli bir gündesiniz. Öğrenme ve keşfetme heyecanı içinde farklı deneyimlerde bulunabilirsiniz. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Bugün kendinizi daha hassas hissedebilirsiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi engellenmiş hissedeceğiniz zamanlar var. Mücadele gerektiren işlere kalkışabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratan konularda karşı dikkatli olmanızda fayda var. Aileye ait konularla ilgilenebilirsiniz. Hassas durumlar ortaya çıkabilir. Ortaklı para konuları gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte keyif alacağınız yerlerde bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İletişimde olduğunuz kişilerle çok hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Hayallere kapılabileceğiniz zamanlar var. Öğlen saatlerinde ilgilendiğiniz konularda kendinizi daha cesaretli hissedebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda olaylara karşı içgüdüsel tepkiler verebilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Hayatınızda sizi yoran ve yıpratan konulara karşı daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sağlığınızla ilgili ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili değişken olaylar içinde olabilirsiniz.  Öğlen saatlerinizde işlerinizde engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Hayal kırıklığı yaşayacağınız olaylar olabilir, sakin kalmakta fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi ifade edebilecek birçok yol bulabileceğiniz bir gündesiniz. Yoğun gündeminizden arta kalan kısımlarda alışveriş yapmak isteyebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Mücadele gerektiren olaylar yaşanabilir. Hobilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Uğraştığınız konularda rahatsız edici olaylarla karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ev ve toprağa ait konular gündeminizi oluşturabilir. Aileye ait konularda hassasiyetler içinde olabilirsiniz. Güven aradığınız durumlara doğru çekilebilirsiniz. Öğlen saatlerinizde işlerinizde gecikmeler yaşanabilir, hızlı karar vermekten kaçınmalısınız. Akşam saatlerinde zihinsel ve duygusal karışıklık hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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