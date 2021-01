Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir? Bebeklerde Ve Çocuklar Tuvalet Eğitimi Ne Zaman Başlar?

Tuvalet eğitimi sürecinde patron çocuğunuzdur. O halde sizde ona yardımcı olacak kişisiniz. Bezle vedalaşmak istiyorsanız bu dönemde çocuğunuza gerekli özeni göstermelisiniz.



Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir?



Tuvalet eğitimi belirli bir süreci kapsamaktadır. Bu süreçte atılacak adımlarda oldukça önemlidir.



1) Çocuğunuz Buna Hazır mı?



Tuvalet eğitimi konusunda doğru zamanı beklemek gerekmektedir. Doğru zamanı ise çocuğun hareketlerinden anlayabilirsiniz. Çocuk idrarını ya da dışkısını beze yaptığında bundan rahatsız olmaya başladıysa, tuvalet eğitimi sürecini başlaması gerekmektedir. Ayrıca tuvalete gitmek konusunda ilgisinin artması da yine çocuğun hazır olduğu anlamına gelir.



2) Fizyolojik Gelişim



Çocukların tuvalet eğitimi alabilmesi için fizyolojik gelişimini tamamlamış olması gerekmektedir. Çocuğun kendini tanıması, kendi benliğini kazanmaya başlaması ve karakterinin ön plana çıktığı dönemler tuvalet eğitimi için doğru zamandır. Uzmanlara göre 24-48 ay arası en uygun aralığı oluşturuyor. Fakat diğer yandan her çocuğun fiziksel ve duygusal gelişim sürecini tamamlaması birbirinden farklıdır. Bu yüzden ebeveynler olarak buna sizin dikkat etmeniz gerekiyor.



3) Tuvaleti Tanımak



Eğitim sürecinin ilk adımı çocuğunuza tuvaleti tanıtmaktır. İlk olarak çocukla birlikte tuvalete gitmek, bunun korkulacak bir durum olmadığını göstermek ve onu oturtarak yanında kalmak önemli adımlardır.



4) Lazımlık



Çocuğu direkt olarak tuvalete yönlendirmek yerine lazımlık almak daha mantıklı olacaktır. Alışverişi çocukla birlikte yapmak önemli bir adımdır. Bir süre çocuğun lazımlığa alışmasını beklemelisiniz. Zaman içerisinde lazımlığı tuvalete koyarak çocuğun tuvalete alışmasını da sağlayabilirsiniz.



5) Biyoritim



Herkesin tuvalet alışkanlığı konusunda bir biyoritmi bulunmaktadır. Bu yüzden tuvalet eğitiminde karar mercii olan ebeveynlerin çocuklarını takip ederek tuvalete götürme sıklığını buna göre belirlemesi gerekmektedir.



6) Rahat Bırakın



Çocuklarda güven hissi çok önemlidir. Bu yüzden altının bir süre açık kalması yararlı olmaktadır. Tabi bu süreçte kaçırmalara karşı anne ve babanın duyarlı ve anlayışlı olması gerekmektedir. Yalnızca gündüzleri değil geceleri de altının açık kalması gerekmektedir. Gündüz ritmine bağlı kalarak 3 ya da 4 saatte bir onu uyandırıp tuvalete götürebilirsiniz.



7) Pozitif Ebeveynler



Tuvalet eğitimi hafife alınacak bir durum değildir. Bu süreç 6 aya kadar uzayabilir. Eğer çocuk bu durumu reddediyorsa ara vermek gerekmektedir. Çocuğunuza tepki verip hayal kırıklığına uğramamalısınız ya da onu yaşıtlarıyla karşılaştırmamalısınız. Unutmayın ki bu süreç her çocukta farklı işler ve zeka ile bir alakası yoktur. Yani tuvalet eğitimini alan çocuk akıllı, alamayan aptal gibi bir kanun yok. Bu yüzden pozitif ve anlayışlı olmalı, çocuğunuzu korkutmamalısınız.



8) Hijyen Kuralları



Tuvalet eğitimi sırasında kazanılması gereken en önemli şey temizliktir. Çocuklarınız tuvaleti kullandıktan sonra hem kendinin nasıl temizlenmesi gerektiğini hem de tuvaleti nasıl bırakması gerektiğini bilmelidir. Taharet musluğu, tuvalet kağıdı ve sifon çekmek gibi temizlik kurallarının öğretilmesi gerekmektedir. Bunları öğretirken yanında kalmalı ve ne yapması gerektiğini uygulamalı olarak göstermelisiniz.



9) Övgüyü Hak Ediyor



Tuvalet eğitiminde ebeveynlerin yaptığı en büyük hatalardan biri çocuklarına şunu ya da bunu alarak ödüllendirmektir. Tuvalete gitmek bir oyuncakla ödüllendirilecek bir durum değildir. Bu yüzden anne ve baba olarak bunu yapmaktan vazgeçmelisiniz. Diğer yandan çocuğunuzu övebilirsiniz. Tuvalete gittikten ve sonra sizin öğrettiğiniz hijyen kuralları doğrultusunda tuvaletten çıktıktan sonra bir "Aferin" hak ediyor.



Bebeklerde ve Çocuklar Tuvalet Eğitimi Ne Zaman Başlar?



Her çocuk için bu süreç değişmektedir. Bazı çocuklar gelişimini daha geç tamamlar. Bu yüzden işaretlere dikkat etmek ve çocuğunuzu iyi tanımanız gerekiyor. Yanlış bir eğitim çocuğunuzun uzun yıllar boyunca altına ya da geceleri yatağa kaçırmasına sebebiyet verebilir. Uzmanlar tuvalet eğitimi sırasında çocuklara daha anlayışlı olunmasını ve kızıp, azarlamak ya da ceza vermekten kaçınılmasının üstünü çiziyor.