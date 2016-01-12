Uçuk ilacı düşüğe neden oluyor!

Danimarkalı bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre hamilelikte alınan aft ve uçuk ilaçları bebek için büyük tehlike arz ediyor. 17 yıllık doğum verilerini iceleyen araştırmacılar, bu ilaçların hamilelikte yüzde 50 oranında düşüğe neden olduğunu açıkladı.

Bebek kayıplarına neden oluyor



1 milyon 400 bin kadın üzerinde yapılan bu araştırmada ilaçların özellikle hamileliğin 6'ncı ayından sonra düşüğe daha çok neden olduğu saptandı. Kapsamlı çalışmada hamilelerin yüzde 10'unun çocuğunu kaybettiği de tespit edildi. Araştırmacılar "Bu çalışmada bizim amacımız ilaçların zararlarını ortaya koymak değildi ama şunu gördük ki hamilelikte alınan bu ilaçlar başka bir etkileşime geçip anne adayları için büyük sorunlar yaratabiliyor" diye konuştu.