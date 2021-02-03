Umke Nedir, Ne İşe Yarar? Umke'nin Açılımı Ve Görevleri Nelerdir?

30 Ekim tarihinde İzmir'de gerçekleşen ve Türkiye'yi yasa boğan deprem ile beraber, pek çok önemli kurum tanınır hale geldi. Bu kurumlar içerisinde özellikle UMKE bir adım öne çıkıyor. Özellikle doğal felaketler yaşandığı vakit acil durumlarda büyük ihtiyaç duyulan bu yapılanma, pek çok kişi tarafından günümüzde merak ediliyor.

UMKE nedir?

Her türlü felaket karşısında yurtiçi ve yurtdışı yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek amaçlı, gönüllü sağlık çalışanlarından meydana gelmiş ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruma UMKE denmektedir. Özellikle Sağlık konusunda kendi birimleri üzerinden görevlerini yerine getiren çalışanlar, UMKE çatısı altında Türkiye'nin birçok farklı yerinde hizmet verdi.

UMKE Ne İşe Yarar?

Doğal felaketler ile beraber olası tüm acil durumlarda sağlık desteği vermek amaçlı UMKE hizmet vermektedir. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi olarak da bilinen bu ekip, kendi alanında nitelikli sağlık çalışanlarından oluşur. Almış oldukları özel eğitim ile beraber nitelikli donanım üzerinden, acil durumlarda yaralılara karşı etkin bir sağlık hizmeti sunma görevi üstlenirler. Özellikle anlık müdahale ile beraber hayat kurtarıcı bir etkiye sahiptirler. Medikal müdahale etmek ile beraber kurtarma konusunda, sakin ve çabuk hareket edebilecek özel çalışanlardan kurulur.

UMKE'nin Açılımı Nelerdir?

Pek çok insan umke nedir sorusunu merak ederken aynı zamanda açılımını ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Nitelikli sağlık çalışanlarından oluşması ile beraber Umke'nin açılımı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi olarak öne çıkmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere Medikal müdahale ile beraber sadece yurtiçi değil aynı zamanda yurt dışında da görev üstlenirler.

UMKE'nin Görevleri Nelerdir?

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi olan UMKE’nin birçok farklı görevi bulunmaktadır.

- Acil durumlarda kazazedelere sağlık açısından müdahale etmek.

- Yapılan müdahale ile beraber doğru şekilde hastaneye nakil gerçekleştirmek.

- Sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda, donanım ve niteligi ile destek vermek.

- Olay yerinde sağlık hizmeti açısından yönetim gerçekleştirmek.

- Gerekli iletişim ve bilgi akışı sağlamak.

- Tüm faaliyetler kapsamında kurum ve kuruluşlar ile işbirliği gerçekleştirmek.

- Doğal afetlerde ve acil durumlarda hem yurt içi hem de yurt dışı destek sağlamak.