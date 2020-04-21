Unutkanlık İçin Hangi Bölüme Gidilir? Dalgınlık Ve Zihin Bulanıklığı İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Unutkanlık yaşamaya başladığınız vakit, özellikle bu unutkanlığın kendini sık göstermesiyle bir doktora görünmeniz gerekecektir. Halihazırda bir doktorunuz varsa doktorunuzdan yardım alabilirsiniz. Doktorunuz sizi yönlendirerek gerek gereken tedaviyi almanızı sağlayacak gerekse de doğru yönlendirmeleri yaparak süreci daha sağlıklı atlatmanızı sağlayacaktır. Ancak doktorunuz yoksa ve hangi doktora başvurmanız gerektiğini bilmiyorsanız, nöroloji bölümüne gitmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Genelde nöroloji bölümünde size bazı testler uygulanır. Bu testler beslenme ile alakalı testler olabileceği gibi stres kaynaklı da olabilmektedir. Genelde stres kaynaklı olan unutkanlık için soru şeklinde testler uygulanır. Testlerin ardından da nöroloji veya psikiyatri bölümünde tedaviye başlanır.



Unutkanlık İçin Hangi Bölüme Gidilir?



Unutkanlık için nöroloji bölümüne gidilmelidir. Ancak nöroloji bölümüne gittiğiniz vakit sonuç alamayabilirsiniz. Randevu alan hastaların bazıları için unutkanlık durumu nöroloji bölümü ile bağlantılı olarak söz konusu olabilirken bazıları psikolojik unutkanlık yaşayabilmektedir. Ancak bunun kaynağını sizin öğrenebilmeniz mümkün değildir. İlk aşamada nöroloji bölümüne gidip gereken testler sonucunda doktorunuz psikolojik unutkanlığın söz konusu olduğunu belirtirse psikiyatri bölümüne gidebilirsiniz.



Bazen rastlanıldığı durum olduğu için belirtmekte fayda var. İlk olarak unutkanlık yaşadığınızda gideceğiniz bölüm psikiyatri olursa zaman kaybetme durumunuz söz konusu olacaktır. Diğer yandan sağlık sorunu bulunması durumunda da zaman ilerledikçe komplike durumlar yaşanacağı için ilk aşamada nöroloji bölümüne gidilmelidir.



Dalgınlık ve Zihin Bulanıklığı İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?



Dalgınlık ve zihin bulanıklığı aşırı stres ve yanlış beslenmenin başlıca belirtileridir. Aşırı stresin olması durumunda akla gelen ilk soru da psikiyatri bölümünden mi randevu alınmalıdır, olabiliyor. Her ne kadar strese bağlı gerçekleşebilen rahatsızlıklar olsa da birçok örneğine göz atıldığında cerrahi

müdahale gerektirebiliyor. Dolayısıyla dalgınlık ve zihin bulanıklığı yaşandığı zaman da nöroloji bölümüne bağlı doktordan randevu alınmalıdır. Bu sayede müdahale gerektiren durumlarda sağlığınızı güvence altına alabiliyorsunuz.



Şayet nöroloji bölümünde testler sonucunda dalgınlık ve zihin bulanıklığı için psikolojik olma olasılığı değerlendirilirse psikiyatri bölümüne yönlendirilirsiniz. Ancak bu durumda nöroloji bölümü ile ilişiğiniz bitmeyecektir. Gerekli kontroller her iki bölümde de söz konusu olacaktır. Yönlendirilmeniz ardından sizden tekrardan randevu talep edilebilir. Bu durumda da randevuyu alarak psikiyatri bölümüne gidebilirsiniz.