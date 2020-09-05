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05.09.2020 - 01:38 |

Uraz İsminin Anlamı Nedir? Uraz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Uraz ismi köklü bir tarihi olan ve beğeni toplayan isimler arasında yer almaktadır. Özellikle barındırdığı anlam ile beraber pek çok ebeveynin sevdiği isimler arasında geliyor. Peki, Uraz isminin anlamı nedir? Uraz ne demek, ne anlama gelir? İşte cevapları.

Uraz İsminin Anlamı Nedir? Uraz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Uraz kökeni Türkiye'ye uzanan ve günümüze kadar gelmiş en güzel isimlerden biridir. Erkek çocukları için kullanılır ve okunuş ile telaffuz üzerinden de güzel bir etki yaratır. Özellikle internetten araştırıldığı zaman anlamı öğrenildiğinde, birçok anne ve baba minik yavruları için bu ismi değerlendiriyor.

Uraz Ne Demek?

Uraz eski Türkçe üzerinden günümüze, ‘şans ve talih’ şeklinde gelmiş ve çevrilmiştir. Kişinin şanslı ve talihli olduğunu anlatan ve gelecekte de öyle olması için verilen unvanlar arasında yer alır. Eski zamanda unvan olarak kullanılırken günümüzde güzel bir isim şeklinde değerlendirilmektedir.

Özellikle bir çocuğun geleceğinin şanslı ve talihli olması için birçok ebeveyn tarafından tercih ediliyor. Aynı zamanda kökeni Türkçe olması ve güzel bir okunuşu ile beraber Uraz ismi son dönemlerin en popüler isimlerinden biridir. Bu güzel ismi tek başına kullanabilir veya başka isimlerle güzel bir uyum sağlayabilirsiniz.

Uraz İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Kökeni Türkçeye dayanan ve oldukça eski bir tarihe sahip olan Uraz ismi, tarihte pek çok önemli kişinin de kullandığı unvanlar arasında yer almaktadır. Günümüzde ise güzel bir isim şeklinde kullanılan Uraz ismi konusunda, birçok kişi Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Uraz ismi Kur'an'da yer almamaktadır.

Etkileyici ve güzel tarihi ile şans ve talih üzerinden anlamı sebebiyle, erkek çocuklar için kullanılabilecek en özel ve etkili isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Henüz bir seçim yapmamış iseniz Uraz ismini minik yavrunuz için değerlendirmeniz mümkün.

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