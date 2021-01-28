Prezervatifin korumadığı bu virüslere dikkat!

Sizlerin de bildiği gibi prezervatif kullanımı cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmanın en kolay yoludur. Ancak çok sık görülen başlıca 3 virüs prezervatif kullanımına rağmen bulaşabilir. Çünkü bu virüslerin bulaşmasında en önemli faktör temastır. Human Papilloma Virus (HPV), Herpes SimpleX Virus (HSV), Pox Virus (Molluskum) korunmaya rağmen bulaşan sık enfeksiyon etkenleridir.

Ayrı ayrı incelemek gerekirse;





Genital Siğil (HPV):

-Korunmaya rağmen sadece temasla bile geçebilir.

-Gebelerde doğumda bebeğe bulaş vajinal doğumda görülebilir.

-Virüs alt tipine göre genital siğil hastalığından, rahim ağzı kanserine kadar ciddi tablolara sebep olabilir.

-Tedavide kriyoterapi, elektrokoteterizasyon, lokal ilaçlar kullanılır.

-Tek korunma yöntemi düzenli tek eşliliktir.





Genital Uçuk (HSV):

-Korunmaya rağmen sadece temasla bile geçebilir.

-Gebelerde doğumda bebeğe bulaş vajinal doğumda görülebilir.

-Alt tipine göre oral hastalıkta yapabilir.

-Tedavide antiviral ilaçlar, kremler ve uzun dönem baskılama tedavisi verilir.

-Tek korunma yöntemi düzenli tek eşliliktir.





Molluskum Kontagiosum (POX):

-Korunmaya rağmen sadece temasla bile geçebilir.

-Gebelerde doğumda bebeğe bulaş vajinal doğumda görülebilir.

-Normalde hayvanlarda hastalık yapan bu virüs insanda sadece molluskum hastalığını yapar.

-Genellikle kendiliğinden geçer. Bazı vakalarda 18 aya sürebilen hastalık mevcuttur.

-Tedavide antiviral ilaçlar, lokal kremler, lezyonların tek tek boşaltılması ve kriyoterapi yapılabilir.

-Tek korunma yöntemi düzenli tek eşliliktir.

Dikkat edilirse prezervatiften kullanımından ziyade, düzenli tek eşlilik esas korunmayı sağlamaktadır. Bu virüsler dışında nadir görülen başka virütik hastalıklar ve mantar hastalıkları da prezervatif kullanmaya rağmen bulaşıcı olabilmektedir. Bu nedenle sağlıklı seks için sadece prezervatifle korunmak yetmez.

Dr. Doğukan SÖKMEN

Üroloji Uzmanı

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